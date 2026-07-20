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Madrid se prepara desde la madrugada para recibir esta tarde a los campeones del mundo

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Madrid, 20 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan especial de seguridad y movilidad de cara a la celebración de la victoria de la selección española de fútbol tras su victoria en el Mundial 2026, que incluye la ocupación del entorno de la plaza de Cibeles y repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona.

La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español.

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El Ayuntamiento de Madrid ha informado que ya han comenzado los trabajos de montaje del escenario en Cibeles, cuyo desmontaje se extenderá hasta la madrugada del martes, por lo que desde la pasada medianoche se está cerrando al tráfico de manera progresiva la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y la plaza de Cibeles, con afección a la movilidad de la glorieta del Emperador Carlos V.

También se verá afectada la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia y entre esta y la calle de Cedaceros.

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Se realizarán cortes, asimismo, en Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza, con afección a la movilidad en la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez.

Estos cortes de tráfico podrán verse ampliados o modificados en función de la afluencia de público y de las necesidades que puedan apreciar los agentes de la autoridad.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a los ciudadanos que quieran desplazarse hasta la zona de la celebración la utilización del transporte público.

Las líneas de Metro 1, 2, 3 y 4 van a estar reforzadas hasta el final de servicio, aunque por motivos de seguridad, la estación de Metro de Banco de España estará cerrada.

Algunas líneas de la Empresa Municipal de Transportes sufrirán desvíos con motivo de la celebración y están dispuestos hasta una decena de autobuses en periodo nocturno para atender los posibles incrementos de demanda.

El festejo también afectará a varias estaciones de bicimad, quedando sin servicio las bases 86, 94, 106A, 106B, 10, 93, 104 y 20A localizadas en Cibeles, la estación de tren de Recoletos, las ubicadas en la plaza de Colón, la de Marqués de la Ensenada y la plaza de Margaret Thatcher, Castellana con Hermosilla y Banco de España.

En cuanto a los aparcamientos públicos, los cortes de tráfico podrán afectar a los accesos de los de Serrano III, Sevilla, Recoletos, Las Cortes y Plaza del Rey. EFE

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