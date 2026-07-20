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Los reyes recibirán a los campeones del mundo de fútbol sobre las 17:30 en Zarzuela

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Madrid, 20 jul (EFE).- Los reyes recibirán sobre las 17:30 horas en el Palacio de la Zarzuela a la selección española de fútbol tras proclamarse anoche campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey donde la selección española se impuso a la de Argentina por 1-0, y celebraron la victoria en el escenario junto a los jugadores.

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Tras el partido de la final, los miembros de la familia real volaron de vuelta a España, al igual que el equipo de la selección española.

"Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", aseguró la Casa Real tras la victoria en un mensaje publicado en X, donde hizo extensiva su felicitación tanto al cuerpo técnico que encabeza Luis de la Fuente como "a toda la afición".

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"Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", subrayó el rey en su mensaje.

Tras ser recibida en el Palacio de la Zarzuela, la Roja se dirigirá al Palacio de la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto por las calles de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. EFE

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