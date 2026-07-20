Los medios árabes se rinden ante el triunfo "histórico" de España en el Mundial

El Cairo, 20 jul (EFE).- Los medios de comunicación árabes se rindieron este lunes ante el triunfo de España, destacando la superioridad futbolística en la final del Mundial de 2026 frente a Argentina en una noche "histórica" para la Roja.

El canal catarí Al Jazeera habló de "una noche histórica que devolvió a España a la cima del fútbol mundial", y destacó la figura de Lamine Yamal, al asegurar que para el futbolista del FC Barcelona "la noche en que España ganó el Mundial de 2026 fue mucho más que un hito deportivo" para su carrera.

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Y es que para el jugador "se convirtió en un momento profundamente emotivo", en referencia a la presencia de su hermano menor Keyne, quien acaparó todas las miradas.

El mismo medio recogió otra victoria de la Roja: la celebración en las calles de la Franja de Gaza, que vivieron "momentos de alegría, donde los cánticos futbolísticos se mezclaron con mensajes de gratitud" a España.

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Por otro lado, Al Arabiya, el principal canal de televisión saudí, se volcó con España y afirmó que la selección española "dominó completamente el partido", elogió a la defensa de la Roja y la calificó de la "más sólida en la historia de los Mundiales".

En su versión en línea, el medio saudí destacó un meme hecho con inteligencia artificial que ha arrasado en las redes sociales, en el se muestra a Lamine Yamal "bañando" a Lionel Messi, imitando su famosa foto en un intercambio de papeles.

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El periódico oficial egipcio Al Ahram destacó que "España dominó por completo en cuanto a posesión y disparos a puerta", y que Lionel Messi y Argentina "lograron resistir y forzar la prórroga, pero por los pelos".

Mientras Annahar, principal periódico libanés, centró su portada en Lionel Messi, sobre quien escribe que "brilló con luz propia, pero pasó la final del Mundial 2026 contra España como una sombra pálida, completamente ausente e ineficaz". EFE

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