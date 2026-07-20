Los estadios de Los Palacios se llamarán Gavi y Fabián, que tendrán un monumento con Navas

Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 20 jul (EFE).- Los internacionales españoles Pablo Páez Gavira, 'Gavi', y Fabián Ruiz darán nombre a los estadios de su pueblo, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), localidad en la que ya se les espera para entregarles su peso en tomates como premio por haber ganado el Mundial de fútbol.

Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento, la decisión de darle a los dos estadios los nombres de estos jugadores ya estaba tomada antes de la final contra Argentina, de modo que en las próximas semanas estarán renombrados los dos estadios de Los Palacios, llamados actualmente 'Marismas' y 'San Sebastián'.

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En estos recintos juegan los equipos locales, como la AD Mosqueo, La Liara y Los Palacios CF, mientras que el municipio cuenta con el CD Los Palacios y Villafranca en fútbol sala y disputa sus partidos en el pabellón que lleva el nombre de Jesús Navas, otorgado tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Además, a los jugadores se les espera en el pueblo para entregarles su peso en tomates, el principal producto del municipio.

Ello, mediante una iniciativa a la que se ha adherido la principal empresa agrícola de este municipio del Bajo Guadalquivir, la Cooperativa Las Nieves, que va a preparar unos 140 kilos de su producto estrella, conocido como el 'bombón colorao', para regalárselos a Gavi y Fabián.

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Se trata de un presente, a modo de reconocimiento, que ya recibió el excapitán del Sevilla Jesús Navas tras la cita de Sudáfrica.

En la noche del pasado martes, tras la semifinal ganada por España a Francia (2-0), Gavi y Fabián Ruiz publicaron en la red social X una foto de ambos en el vestuario de la selección española con el texto: "De Los Palacios a Nueva York". EFE

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