Espana agencias

Las hipotecas sobre viviendas caen un 0,1 % en mayo y rompen una racha de 22 meses al alza

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cedió en mayo el 0,1 % en tasa interanual, hasta 42.213 operaciones, con lo que ha roto una racha de 22 meses ininterrumpidos al alza, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde enero el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido un 6,2 % y el importe medio de estas transacciones alcanzó en mayo 174.866 euros, un 9,7 % más que en el mismo mes de 2025.

PUBLICIDAD

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 12,1 %, indica el INE. EFE

(Infografía)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ferran Torres, el héroe que hizo campeona a España: el divorcio de sus padres, la depresión y el tatuaje que cambió su vida

Detrás del gol que dio a la Selección el Mundial de 2026 se esconde una historia de dolor, superación y un apoyo familiar que cambió para siempre el destino del delantero del Barça

Ferran Torres, el héroe que hizo campeona a España: el divorcio de sus padres, la depresión y el tatuaje que cambió su vida

Una mujer ingresa en el hospital por un “exceso de felicidad” tras asistir a la boda de su hija: los síntomas eran parecidos a los de un infarto

Una sobrecarga de adrenalina derivada de una alegría extrema podría desencadenar el “síndrome del corazón feliz”

Una mujer ingresa en el hospital por un “exceso de felicidad” tras asistir a la boda de su hija: los síntomas eran parecidos a los de un infarto

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El precio de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido compartir palco con sus padres en la final del Mundial: el gesto de la reina Letizia

Las hijas de los reyes se han visto obligadas a ocupar asientos separados por un cristal blindado debido al estricto protocolo de seguridad que protege al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido compartir palco con sus padres en la final del Mundial: el gesto de la reina Letizia

El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento

Esta fruta originaria de Asia destaca por su sabor y por sus propiedades nutricionales

El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

DEPORTES

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡Ahora toca celebrar!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital