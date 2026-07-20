La UE felicita a España por su victoria: "Un momento de orgullo para toda Europa"

Bruselas, 20 jul (EFE).- Las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, coincidieron esta madrugada en felicitar a España por su victoria en el Mundial y señalaron que toda Europa celebra con la Roja la consecución del título tras la victoria ante Argentina.

"¡Campeones! ¡Muchas felicidades, España! Hoy Europa celebra con vosotros", escribió Von der Leyen en sus redes sociales en un mensaje en español.

Metsola, por su parte, tildó la victoria con gol de Ferrán Torres de "un momento de orgullo para toda Europa".

También la vicepresidenta española de la Comisión Europea, Teresa Ribera, dio la enhorabuena a la selección campeona en su cuenta de Bluesky y se declaró "feliz y orgullosa".

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La selección española, flamante campeona del mundo, regresa este lunes por la mañana a España con su segunda copa y celebra el título por las calles de Madrid en una gran fiesta que recorrerá el centro de la capital, como ocurrió tras su triunfo en la edición de 2010. EFE