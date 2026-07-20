La selección española aterrizará en Madrid Barajas a las 13:50, con una hora de retraso

Madrid, 20 jul (EFE).- La selección española de fútbol, campeona del Mundial en Estados Unidos tras vencer a Argentina en la final, aterrizará este lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez alrededor de las 13:50, una hora más tarde de lo previsto, según ha informado el personal de AENA a los periodistas.

El equipo nacional, que viaja en un avión de IBERIA, despegó del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva York, una hora más tarde de lo que estaba previsto debido al alargue del partido por la prórroga y la fiesta de celebración que tuvieron en la ciudad estadounidense.

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En el avión, un Airbus A350, viaja con la expedición de la selección el trofeo de campeones del mundo, el segundo logrado por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

La expectación en el aeropuerto de Madrid Barajas es enorme. En la terminal 4, desde primera hora de la mañana, hay decenas de personas ataviadas con la camiseta de la selección y para informar de la llegada hay más de doscientas periodistas acreditados de diferentes medios de comunicación.

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Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17.30 horas, cuando La Roja será recibida por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, a las 18.00 horas, antes de iniciar sobre las 19.00 horas el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con los aficionados.

"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración", ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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El recorrido previsto discurrirá desde el Palacio de la Zarzuela por la A-6 hasta Moncloa, donde comenzará el desfile, para continuar por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova —en sentido contrario al habitual—, antes de seguir por Jorge Juan, Goya y Serrano, atravesar la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá y continuar por Alfonso XII hasta la calle Montalbán.

"Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", añadió la RFEF. EFE

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