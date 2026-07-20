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La prensa y las redes chinas celebran el "mejor fútbol" de España y critican a Argentina

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Pekín, 20 jul (EFE).- La prensa china y las redes sociales del gigante asiático celebraron este lunes el triunfo de España en el Mundial de 2026 como el regreso del "mejor fútbol" a la cima, al tiempo que recogían críticas contra el planteamiento y la conducta de Argentina durante la final.

El diario digital The Paper tituló que "el mejor fútbol regresa a la cima del mundo" y destacó que Ferran Torres reprodujo en el minuto 106 la gesta de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010 al marcar el único gol del encuentro.

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El medio consideró que España mereció el título tras dominar la posesión y limitar a la vigente campeona a dos disparos en 120 minutos, ninguno de ellos durante el tiempo reglamentario, mientras Emiliano Martínez sostuvo a la albiceleste con once paradas.

El rotativo resaltó asimismo los 38 encuentros consecutivos sin perder del conjunto dirigido por Luis de la Fuente y el segundo doblete Eurocopa-Mundial de España tras el logrado entre 2008 y 2010.

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El planteamiento y la reacción del combinado argentino también centró parte de los comentarios en las redes sociales chinas, donde la etiqueta ('hashtag') "La selección argentina no acepta que ha perdido la final" acumulaba en Weibo 85 millones de visualizaciones y casi 20.000 comentarios hasta la tarde local del lunes, colocándose como el segundo tema más popular de la plataforma, similar a X, bloqueada en el país asiático.

El analista Wang Bin, citado por la prensa local, sostuvo que la albiceleste "perdió el partido y también las formas", citando sus 25 faltas en la final, las 14 tarjetas amarillas acumuladas durante el torneo y un total de 107 infracciones.

Wang puso igualmente el foco en el enfrentamiento entre Leandro Paredes y Gavi tras el pitido final, si bien pidió que las críticas no derivasen en una campaña contra Argentina y defendió que se juzgasen los hechos "con racionalidad y sentido común". EFE

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