La prensa turca se vuelca con el triunfo de España en el Mundial

Ankara, 20 jul (EFE).- La prensa en Turquía se volcó este lunes por completo con el triunfo de España contra Argentina, destacando no sólo la victoria sobre el campo de juego sino las tensiones y agresiones físicas entre los jugadores al final del encuentro.

El diario generalista Sabah tituló "España campeona del mundo 2026. Argentina es aplastada en la prórroga".

"La final entre España y Argentina se convirtió en un ring de boxeo después del partido. ¡Se desató una pelea masiva! La gran trifulca que estalló tras el pitido final terminó eclipsando al propio encuentro", escribió el diario.

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El diario de izquierdas BirGün tituló con "La Copa del Mundo pertenece a España: ¡La Roja se corona campeona por segunda vez!".

El diario deportivo Fotomaç tituló su cobertura: "España vuelve a ser la mejor del mundo después de 16 años", mientras que su rival Fanatik escribió: "Terminó el partido y el campo se convirtió en un ring de boxeo. Paredes perdió los nervios".

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El periódico liberal Cumhuriyet encabezó su cobertura con: "España es la mejor del mundo", añadiendo, "¡España puso fin a la histórica racha de imbatibilidad de Argentina! Argentina no pudo resistir con diez jugadores... ¡España es campeona del mundo!".

El diario Hürriyet publicó un amplio análisis de sus columnistas deportivos bajo el titular: "Llueven los elogios tras el triunfo mundialista de España: "Apenas vimos a Messi; ¡era casi como si Argentina necesitara un segundo balón para poder jugar!". EFE

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