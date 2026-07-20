La prensa portuguesa ensalza el dominio de España y corona a Ferran Torres como héroe

Lisboa, 20 jul (EFE).- La prensa portuguesa ensalza este lunes la superioridad de España en la final del Mundial de fútbol de 2026 y señala al delantero Ferran Torres como el gran héroe de la victoria por 1-0 ante Argentina, que permitió a la Roja conquistar su segunda estrella, dieciséis años después de Sudáfrica 2010.

Los principales diarios deportivos lusos coinciden en que el título premió la apuesta española por la posesión y la iniciativa frente a una selección argentina más conservadora, que terminó con diez jugadores y resistió hasta el minuto 106 del encuentro disputado en Nueva Jersey.

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El diario A Bola recurre al juego de palabras “Com Ferran se mata no triunfo do… toureiro” (“Ferran remata el triunfo del… torero”) y subraya que España ha dejado atrás su antigua imagen de equipo basado en la “furia” y que ahora resulta todavía más letal mediante una posesión que impide jugar al adversario.

El periódico destaca también la continuidad de una escuela futbolística que llevó a España a ganar las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010 y que, bajo la dirección de Luis de la Fuente, volvió a conquistar el título continental en 2024 antes de alcanzar ahora la cima mundial.

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Record convierte igualmente a Ferran Torres en protagonista y recuerda que el atacante del Barcelona salió desde el banquillo para marcar, ya en la segunda parte del tiempo suplementario, el gol que decidió la final.

“Fui muy criticado, pero el destino está escrito”, recoge el diario en boca del delantero, quien atribuyó el tanto al trabajo colectivo de una selección que mantuvo su plan incluso cuando la portería defendida por Emiliano Martínez parecía infranqueable.

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O Jogo abre su información internacional con la proclamación de España como campeona tras derrotar a Argentina en la prórroga y concede espacio a la emoción de De la Fuente, quien declaró sentirse “muy orgulloso” de una generación a la que conoce, en buena parte, desde las categorías inferiores.

El rotativo destaca asimismo la elección de Rodri como mejor jugador del Mundial y la de Pau Cubarsí como mejor joven, dos distinciones que refuerzan la valoración portuguesa del funcionamiento colectivo y de la combinación de experiencia y juventud del conjunto español.

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Entre los medios generalistas, la radiotelevisión pública RTP presenta a Ferran Torres como el “héroe inesperado” que ocupó el lugar de Andrés Iniesta en la historia de las finales españolas y califica de “cirúrgica” (“quirúrgica”) la acción culminada por el atacante tras una asistencia de Nico Williams.

La RTP resalta que España buscó con mayor insistencia el gol, mientras Argentina se lanzó en los últimos minutos “más con el corazón que con la cabeza” contra una defensa española que volvió a mostrarse infranqueable.

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El Correio da Manhã pone el acento en la ceremonia posterior y en la entrega del trofeo a los campeones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegó en helicóptero al estadio y contempló la final junto a la primera dama, Melania Trump.

En conjunto, la cobertura portuguesa retrata el segundo Mundial de España como el triunfo de una identidad futbolística reconocible, de la profundidad del banquillo y de la paciencia, con Ferran Torres como inesperado sucesor de Iniesta en otra final resuelta durante la prórroga. EFE

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