La prensa mundial se rinde a los pies de España, "la mejor selección del siglo XXI"

Redacción deportes, 20 jul (EFE).- La prensa mundial se rinde este lunes a los pies de España y tras la victoria de su equipo de fútbol por 1-0 ante la de Argentina en la final del Mundial, con halagos hacia su juego y su coherencia como equipo, que la convierten en "la mejor selección del siglo XXI".

"Los nuevos reyes", titula en portada el principal rotativo deportivo de Francia, L'Equipe, al destacar que "España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina" y que el equipo que dirige Luis de la Fuente se concolida como "la mejor selección del siglo XXI", tras ganar su primer mundial en 2010 y tres Eurocopas en 2008, 2012 y 2024.

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Al igual que el resto de los medios franceses, L'Equipe mantiene que España dominó en gran medida un partido ante una selección argentina "irreconocible y completamente inofensiva" en la que su gran estrella, Lionel Messi, estuvo "desaparecido".

La prensa italiana abrió sus espacios deportivos con el triunfo de España como la confirmación del dominio futbolístico de la selección española y como el relevo generacional definitivo en el fútbol internacional y lo bautizan como un nuevo "mundo rojo" y "el nuevo mundo".

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La imagen de Ferran Torres como autor del gol decisivo y la decepción de Lionel Messi tras la derrota argentina centran las portadas y análisis de los principales medios deportivos italianos, mientras que los británicos subrayan que se trata de una "victoria para el fútbol" tras una final "larga, tensa y decepcionante".

La cadena BBC señala que España triunfó en una batalla de resistencia, tanto para jugadores como para espectadores, para derrotar a los argentinos y ganar su segundo Mundial masculino: "Desde cualquier punto de vista futbolístico -y, según algunos, también moral-, este fue el resultado correcto", añade la emisora.

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La prensa portuguesa ensalza la superioridad de España en la final y señala a Ferran Torres como el gran héroe de la victoria por 1-0 ante Argentina, que permitió a la Roja conquistar su segunda estrella, dieciséis años después de Sudáfrica 2010.

Los principales diarios deportivos lusos coinciden en que el título premió la apuesta española por la posesión y la iniciativa frente a una selección argentina más conservadora, que terminó con diez jugadores y resistió hasta el minuto 106 del encuentro disputado en Nueva Jersey.

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El diario A Bola recurre al juego de palabras “Ferran remata el triunfo del… torero” y subraya que España ha dejado atrás su antigua imagen de equipo basado en la “furia” y que ahora resulta todavía más letal mediante una posesión que impide jugar al adversario.

La prensa alemana, por su parte, considera que "el fútbol ganó" con el triunfo de España y critica a Argentina: "Sólo un equipo, España, quiso tener la pelota", afirma el diario Süddeutsche Zeitung.

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"En este final hubo muchas cosas malas para el fútbol. Salvo el ganador", titula el mismo diario un comentario en el que hay duras críticas a la FIFA, entre ellas por el show de medio tiempo, a Argentina por su juego duro y al árbitro, Slavko Vincic, por haber sido permisivo con éste y también a la grama del estadio en New Jersey.

El diario destaca que Argentina sólo disparo en dirección a puerta en el minuto 117 y que "hasta ese momento sólo -hay que decirlo así- había visto una tarjeta roja", antes de añadir: "Con todo respecto al torneo de los argentinos, a la final no aportaron más que violaciones de las reglas de diversa gravedad".

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Los medios españoles se vuelcan con su selección, que "alcanza la eternidad", mientras la prensa de Argentina subrayó, por su parte, la entrega del seleccionado albiceleste y reconoció la superioridad del conjunto europeo, al que describió como un "merecido campeón".

Para los medios de comunicación de Asia, lo más destacado fue la merecida victoria de España, sin dejar de resaltar el llanto desconsolado de Lionel Messi tras perder la final.

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Aunque las selecciones asiáticas quedaron fuera del torneo en las primeras rondas, miles de aficionados siguieron los partidos en todo el continente hasta la final, transmitida en horas de la madrugada en Asia, donde, de igual forma, se concentraron multitudes para apoyar tanto a España como a Argentina.

Cuando ya amanecía el lunes en la región de Asia-Pacífico y quedaba claro que España se coronaba como la mejor del mundo, los portales más grandes y especializados del continente centraron sus publicaciones en esta hazaña.

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Medios de China como el Global Times e iQuiyi Sports describieron como "formidable" y "claramente superiores" durante la final a La Roja, mientras que en Japón, el diario deportivo Nikkan Sports destacó que el sueño de Messi de revalidar el Mundial "se desvaneció" ante una España joven que cerró el torneo con un solo gol encajado y amplió a 38 partidos su racha invicta.

La agencia de noticias coreana Yonhap dijo que Luis de la Fuente diseño una defensa asfixiante para la final, mientras que Argentina no disparó en los 90 minutos y "la magia de Messi" no apareció en su "último tango". EFE

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