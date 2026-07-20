La prensa francesa saluda a España: "Los nuevos reyes" del mundo

París, 20 jul (EFE).- La prensa francesa saludó este lunes a España como "los nuevos reyes" del mundo y "la mejor selección del Mundial 2026" y "del siglo XXI", horas después del triunfo del combinado español sobre Argentina por 1-0 en la final de Nueva York.

"Los nuevos reyes", titula en portada el principal rotativo deportivo de Francia, L'Equipe, al destacar que "España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina".

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Esta victoria consolida al equipo que dirige Luis de la Fuente como "la mejor selección del siglo XXI", tras ganar su primer mundial en 2010 y tres Eurocopas en 2008, 2012 y 2024.

Al igual que el resto de los medios franceses, L'Equipe mantiene que España dominó en gran medida un partido ante una selección argentina "irreconocible y completamente inofensiva" en la que su gran estrella, Lionel Messi, estuvo "desaparecido".

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"Esta es una victoria de la solidez, el equilibrio y un rendimiento colectivo superior a todos los demás", remarca el rotativo, que se inclina ante una selección que acumula 38 partidos invicta en todas las competiciones, "la racha más larga jamás lograda por un equipo europeo o sudamericano en la historia".

En la misma línea, Le Monde subraya que España fue "la mejor selección del Mundial de 2026" frente a la de Argentina, que "quedó eliminada sin pena ni gloria" y que fue un equipo que "será recordado, no necesariamente por las razones correctas", debido a su "agresiva defensa" y su "falta de ideas en ataque", pese a verse "favorecida" por decisiones arbitrales.

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Otro detalle muy comentado por la prensa francesa fue "el (muy) incómodo momento en que Donald Trump se negó a abandonar el podio", cuando el equipo español se disponía a levantar el trofeo, indicó, entre otros Le Figaro, al señalar que el presidente estadounidense, fiel a su estilo, intentó acaparar la atención durante y después de la final entre España y Argentina. EFE