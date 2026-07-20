Espana agencias

La prensa austríaca destaca la superioridad de España ante una decepcionante Argentina

Guardar
Google icon

Viena, 20 jul (EFE).- En Austria, cuya selección jugó en el Mundial 2026 tanto contra España como Argentina, la prensa destacó la superioridad ibérica en la gran final frente a una decepcionante selección rioplatense.

El diario conservador Die Presse escribió: "España gana la final del Mundial contra Argentina en Nueva Jersey por 1-0 gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga".

PUBLICIDAD

"El último partido mundialista de Lionel Messi resultó decepcionante. Argentina pareció haberse olvidado de jugar al fútbol", agregó el periódico.

Mientras, el principal diario liberal del país, Der Standard, escribió: "El fútbol mundial atravesó años de clasificatorias continentales, 104 partidos del Mundial y 208 pausas de hidratación. Y al final ya no quedaban dudas sobre cuál es el mejor equipo del mundo: España se proclamó campeona del mundo por segunda vez al derrotar a Argentina por 1-0 en la final, tras la prórroga".

PUBLICIDAD

"La Furia Roja dominó el partido a placer, mientras que Argentina, pese a jugar con un hombre menos, estuvo a punto de llevar el encuentro a la tanda de penaltis atrincherándose en defensa", concluyó el periódico vienés. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El precio de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido compartir palco con sus padres en la final del Mundial: el gesto de la reina Letizia

Las hijas de los reyes se han visto obligadas a ocupar asientos separados por un cristal blindado debido al estricto protocolo de seguridad que protege al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido compartir palco con sus padres en la final del Mundial: el gesto de la reina Letizia

El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento

Esta fruta originaria de Asia destaca por su sabor y por sus propiedades nutricionales

El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento

Los psicólogos, sobre el intrusismo de la terapeuta de la familia Andic en el ‘caso Mango’: “Intervenir en la salud mental no consiste en escuchar, hay que detectar señales de riesgo”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña descubrió hace unas semanas que Júlia Lüderwalt no está registrada en ningún colegio profesional español e investigan si ha podido cometer un delito de “intrusismo laboral” y “mala praxis”

Los psicólogos, sobre el intrusismo de la terapeuta de la familia Andic en el ‘caso Mango’: “Intervenir en la salud mental no consiste en escuchar, hay que detectar señales de riesgo”

Precio del aceite de oliva en España este lunes 20 de julio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este lunes 20 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

DEPORTES

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡Ahora toca celebrar!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital