La prensa austríaca destaca la superioridad de España ante una decepcionante Argentina

Viena, 20 jul (EFE).- En Austria, cuya selección jugó en el Mundial 2026 tanto contra España como Argentina, la prensa destacó la superioridad ibérica en la gran final frente a una decepcionante selección rioplatense.

El diario conservador Die Presse escribió: "España gana la final del Mundial contra Argentina en Nueva Jersey por 1-0 gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga".

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"El último partido mundialista de Lionel Messi resultó decepcionante. Argentina pareció haberse olvidado de jugar al fútbol", agregó el periódico.

Mientras, el principal diario liberal del país, Der Standard, escribió: "El fútbol mundial atravesó años de clasificatorias continentales, 104 partidos del Mundial y 208 pausas de hidratación. Y al final ya no quedaban dudas sobre cuál es el mejor equipo del mundo: España se proclamó campeona del mundo por segunda vez al derrotar a Argentina por 1-0 en la final, tras la prórroga".

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"La Furia Roja dominó el partido a placer, mientras que Argentina, pese a jugar con un hombre menos, estuvo a punto de llevar el encuentro a la tanda de penaltis atrincherándose en defensa", concluyó el periódico vienés. EFE