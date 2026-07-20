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La Fiscalía anuncia recurso de casación ante el Supremo por la sentencia de los niños confinados de Fitoria

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La Fiscalía del Principado de Asturias ha comunicado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la preparación de un recurso de casación contra la sentencia dictada el pasado 12 de julio en el procedimiento relativo a los padres que mantuvieron confinados a sus tres hijos en una vivienda en Fitoria (Oviedo) durante más de tres años.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) estimó parcialmente el recurso interpuesto por los padres absolviéndoles del delito de maltrato psicológico por el que habían sido condenados en primera instancia. No obstante, el tribunal confirmó la condena a seis meses de prisión para cada uno de los progenitores por un delito de abandono de familia.

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Según ha informado el Ministerio Público, la Fiscalía asturiana elaborará un informe que remitirá a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano que será el encargado de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.

La Fiscalía sostiene que en la resolución recurrida ha existido infracción de ley, al amparo de los artículos 847.1 a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como infracción de precepto constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 852 de la misma norma procesal.

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En concreto, el Ministerio Fiscal entiende que se habría vulnerado el artículo 24 de la Constitución Española, relativo al derecho a la tutela judicial efectiva.

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