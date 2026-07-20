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La exconcejal de Urbanismo de Alicante no acude a la comisión de investigación de las VPP

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Alicante, 20 jul (EFE).- La exconcejal de Urbanismo de Alicante, la popular Rocío Gómez, ha decidido no comparecer este lunes en la comisión de investigación abierta por el ayuntamiento de la ciudad para investigar las irregularidades en torno a las adjudicaciones de viviendas públicas (VPP) en la Playa de San Juan.

Gómez, que dimitió del cargo a principios de febrero de 2026 al destaparse este escándalo, ha enviado una comunicación al consistorio justificando su ausencia en que hay "un procedimiento penal abierto que se encuentra en fase de diligencias previas por hechos relacionados con la comparecencia citada" y por ello se acoge "al derecho de defensa" y decide no asistir.

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A la sesión de la comisión prevista para este lunes a las 9.30 horas también estaban citados, además de la exconcejal de Urbanismo, la actual portavoz municipal del PP y presidenta de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, el exedil de Patrimonio y Hacienda Toni Gallego y el que fuera concejal de Urbanismo en el anterior mandato, Adrián Santos, que militaba en Ciudadanos.

Ninguno ha comparecido y en el caso de De España ha enviado un escrito en el que se justifica con que en la etapa en la que no tuvo "ninguna intervención" ni tramitó "expediente alguno que tuviera relación" con Les Naus, por lo que, dado el carácter voluntario de la comparecencia, "NO (sic) compareceré".

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Adrián Santos, que ejerce su labor profesional fuera de España, no ha podido ser localizado y Toni Gallego también ha declinado asistir explicando en un documento que el pasado 2 de julio acudió a la comisión en Les Corts Valencianes y que allí ya expuso "el único aspecto relevante que puedo aportar": que con motivo de un pleno celebrado el 25 de julio de 2024, la exconcejal Rocío Gómez le trasladó verbalmente que que ella era dueña de un piso en Les Naus.

Tras las cuatro incomparecencias de este lunes, la próxima sesión prevista está fijada para el viernes 24 de julio a las 9.30 horas con la citación en solitario del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP.

La oposición tramitó la petición de comparecencia extraordinaria del alcalde popular a raíz, precisamente, de la declaración del exconcejal Toni Gallego en la comisión de investigación en Les Corts sobre que tenía conocimiento desde hacía dos años de que Rocío Gómez era propietaria en Les Naus, ya que quieren conocer de primera mano si la primera autoridad municipal también era conocedora de esa situación desde 2024.

El "escándalo" de la promoción de viviendas públicas de Les Naus, como lo calificó el propio Barcala, ha desatado una intensa tormenta política en la ciudad y en las primeras semanas provocó la dimisión de la concejala de Urbanismo Rocío Gómez y de una directora general municipal, además del funcionario autonómico que examinaba los expedientes. Además, un juzgado de la ciudad instruye la investigación de las irregularidades. EFE

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