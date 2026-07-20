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La evolución "muy favorable" del fuego de Orés (Zaragoza) permite los primeros realojos

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Zaragoza, 20 jul (EFE).- El incendio de Orés, declarado el pasado miércoles en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, sigue estabilizado y presenta una evolución "muy favorable", lo que permitirá en la mañana de este lunes el realojo de los vecinos evacuados de Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo, con el acompañamiento de trabajadores sociales y equipos de apoyo psicosocial.

La vuelta a casa de los vecinos de estas tres localidades se ha autorizado tras la reunión a primera hora del Cecopi, mientras que se espera que puedan hacerlo a partir de esta tarde o mañana los de Asín y Orés, una vez revisada la carretera que los une y que ha atravesado el incendio, según ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

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El consejero ha destacado que los municipios de Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo cuentan con agua, luz y con todos los servicios básicos, por lo que los vecinos van a poder regresar desde esta mañana a sus domicilios, y ha comentado que además de revisar la vía que une Asín y Orés, se va a evaluar el estado de todas las del interior del incendio y todos los árboles del entorno.

En todo caso, ha detallado que por protección continuará la Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo) mientras haya vecinos desalojados, de forma que se bajará cuando hayan regresado a sus casas, y que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se desmovilizan en este incendio ante la gravedad del fuego de Guadalajara. "La UME está para extinguir, no para estabilizar", ha subrayado.

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Las labores de extinción del incendio se mantienen este lunes tras afectar a unas 15.000 hectáreas, si bien Bermúdez de Castro ha explicado que dentro del perímetro hay mucha zona agrícola, con lo que las hectáreas forestales calcinadas serán menos de las previstas.

Además, ha apuntado que en cuanto sea posible se actuará para proporcionar agua y alimento al ganado vivo y que la empresa pública Sarga será la encargada de retirar los animales muertos.

Bermúdez de Castro ha explicado además que el Gobierno de Aragón cuenta con un decreto marco aprobado el año pasado a raíz de las múltiples riadas para las ayudas a los afectados y en los próximos días se empezarán a hacer los primeros pagos.

El consejero ha avanzado además que el Gobierno de Aragón va a aprobar una orden por la que cual no se podrá entrar dentro del perímetro del incendio, por seguridad, mientras siga habiendo brigadas forestales y autobombas trabajando en la zona.

En cuanto al incendio forestal declarado en Plan (Huesca), presenta una evolución favorable, aunque los trabajos avanzan con mayor lentitud debido a la ubicación y las características del terreno. En las labores de extinción este lunes intervienen cinco medios aéreos y tres brigadas de Infoar.

Esta tarde, a las 19.30 horas, está prevista una reunión del Cecopi para evaluar la evolución del incendio de Orés. EFE

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