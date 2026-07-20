La delegada del Gobierno en Euskadi señala al "nacionalismo radical intolerante" durante la celebración del mundial

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha subrayado la "normalidad" con la que "se celebró en Euskadi la victoria de la selección española" aunque lamenta que "todavía exista una parte del nacionalismo vasco radical intolerante" que "no acepta que un vasco pueda celebrar la victoria de La Roja".

Garmendia, ha realizado estas declaraciones a los medios previas a la sesión inaugural de la Escuela de Verano de EHU en San Sebastián, donde ha hecho una valoración que "no puede ser más positiva", ya que "miles y miles de vascas y de vascos celebramos ayer la victoria de la Selección Española de Fútbol con absoluta normalidad".

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"En los pueblos y ciudades donde se colocaron pantallas, en las casas, en los bares, en las sociedades... Vamos, no había nadie por la calle, todo el mundo estaba viendo el partido, y creo que eso es importante", ha añadido.

Pese a ello, ha reconocido que "todavía existe una parte del nacionalismo vasco radical intolerante que no acepta que un vasco pueda celebrar la victoria de la roja, que siguen pensando que ser vasco es ser nacionalista y no es así". "Se puede ser de cualquier manera y se puede defender a una selección, a un equipo con absoluta normalidad y pluralidad", ha asegurado.

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La delegada del Gobierno ha celebrado que "afortunadamente, en el País Vasco todavía hay muchísima gente que celebra la pluralidad, que celebra la normalidad y la diferencia".

"Se puede ser vasco, se puede ser vasca y celebrar los goles de la selección española. Nos faltó que Oyarzabal, o Merino, o Nico Williams, que a punto estuvo, marcaran un gol que hubiera sido la apoteosis", ha afirmado.

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