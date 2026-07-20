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La bombona de butano subirá mañana martes casi un 5 %, hasta los 17,83 euros

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Madrid, 20 jul (EFE).- El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilos subirá a partir de mañana martes casi un 5 %, hasta los 17,83 euros, debido, entre otras razones, al fin de la reducción temporal del IVA del 21 al 10 % y al encarecimiento de los fletes, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes de cada mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

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Esta revisión bimestral se calcula en función del coste que alcance la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar, entre otras cosas, como el precio de venta o la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5 %, y el posible exceso o defecto de precio se acumulan para su aplicación en posteriores revisiones.

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En esta última revisión, la subida tiene en cuenta, además del final de la reducción temporal del IVA al 10 % y la nueva reducción temporal del impuesto sobre hidrocarburos de 3,75 euros por tonelada, el recorte de la cotización de las materias primas (-33,35 %) y un fuerte aumento del coste de los fletes (+51,88 %), así como la depreciación del euro frente al dólar (-0,32 %).

En el caso de no haberse aplicado el límite del 5 % al alza o a la baja en la revisión bimestral ni las medidas fiscales, el precio máximo de venta al público máximo habría ascendido a 18 euros.

Esto significa que se ha generado un déficit que tendrá que recuperase en sucesivas revisiones de la tarifa regulada, dentro del citado margen del 5 %.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de distintas capacidades de GLP, cuyo consumo ha caído más del 12 % desde 2021. EFE

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