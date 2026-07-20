La Bolsa española cae el 0,4 % y pierde los 19.200 puntos ante una nueva alza del crudo

Madrid, 20 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto con una caída del 0,4 % y ha perdido el nivel de los 19.200 puntos con los que cerró el pasado viernes, ante la nueva alza del crudo brent, de referencia en Europa, que sube más del 3 % y se acerca a los 91 dólares el barril.

En la apertura de una semana en la que el interés de los inversores se centrará en la decisión del jueves del BCE sobre los tipos de interés, que previsiblemente los mantendrá en el 2,25 %, y en los resultados empresariales, el selectivo español IBEX 35 se sitúa en los 19.140 puntos.

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Los valores que más ceden en la apertura son IAG, con el 1,15 %; y Colonial, con el 1,08 %; mientras que Repsol es la compañía que más avanza, beneficiada por la subida del petróleo, y se anota una subida del 1,55 %. EFE

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