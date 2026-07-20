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Junqueras (ERC) pide a Junts "ser útil" y que permita tramitar la financiación en el Congreso

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este lunes a Junts "ser útil" y permitir tramitar la nueva financiación autonómica en el Congreso y apoyar la quita del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ya que cree que cuando los de Carles Puigdemont no lo han hecho han allanado el camino a Aliança Catalana.

"Esperamos que, en este caso, a Junts no se le ocurra votar junto a PP y Vox en contra de los hospitales y de las escuelas", ha dicho sobre la financiación en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

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También ha considerado que, "como todo el mundo sale ganando con el modelo de financiación", tramitar la cesión de la gestión del IRPF a Cataluña a través de una enmienda en el modelo de nueva financiación autonómica es la mejor ventana de oportunidad para que todos los grupos lo voten.

Ha pedido a Junts y al PSOE dejar las "peleas constantes" y formar parte de una misma mayoría que ve imprescindible para aprobar iniciativas como la nueva financiación, la cesión del IRPF a Cataluña y la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

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ALIANÇA CATALANA

Ha afirmado que, como los posconvergentes han dejado de ser útiles en algunas cuestiones, han "allanado el camino" a Aliança Catalana.

"Cuando nunca eres útil, cuando no eres útil para nada, entonces puede pasar, puede llegar a pasar, que algunos de tus votantes acaben votando a cualquier inútil", ha dicho.

Ha asegurado que si Junts vuelve a estar implicado, resuelve cuestiones y llega a acuerdos a favor de Cataluña, "sus votantes también sabrán apreciarlo".

AMNISTÍA

Preguntado por si cree que el Tribunal Supremo puede volver a elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial, ha expresado que "puede ser" pero ha asegurado que el tribunal tiene cada vez menos margen de maniobra.

"Recordad que hubo una reforma del Código Penal que eliminó los delitos por los que fuimos condenados y aún así se mantuvo la pena. Es el único país del mundo, el único momento de la historia humana en la que se mantiene una pena sin que haya un delito. Esto no ocurre en ningún lado", ha dicho.

VIVIENDA Y TRANSPORTE

Sobre la situación de la vivienda en Cataluña, Junqueras ha apostado por incrementar la construcción de vivienda pero no allí donde la densidad está "desbordada".

"Hay distritos de Barcelona, o barrios de L'Hospitalet, Badalona o Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que resulta que tienen mayor densidad que Calcuta", ha dicho.

Ha vinculado la construcción en vivienda al buen funcionamiento del transporte público: "Hacer ver que no es necesario transporte público para resolver el tema de la vivienda es un disparate".

RUFIÁN

Preguntado por cual será el papel del portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, para las próximas elecciones generales, Junqueras ha señalado que, por parte suya, el futuro de Rufián pasa por repetir como portavoz.

Ha afirmado que ambos ya han hablado sobre ello.

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EuropaPress

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