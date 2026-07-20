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Junqueras apuesta "sin duda" por Rufián como candidato de ERC a las elecciones generales

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Barcelona, 20 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, apuesta "sin duda" por Gabriel Rufián para que repita como candidato de los republicanos en las próximas elecciones generales.

Así lo ha afirmado en declaraciones a SER Catalunya, después de que en los últimos meses Rufián se haya desmarcado de la línea oficial de la dirección del partido, al reclamar una fórmula electoral más unitaria de las izquierdas.

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Junqueras ha dejado claro que su partido no tiene intención de prescindir de Rufián como "portavoz de ERC y cabeza de lista de ERC" para las próximas elecciones generales: "Seguro que es un candidato magnífico. Es amigo mío, es mi compañero, lo he ayudado siempre y lo intentaré ayudar siempre".

Las "condiciones" para que Rufián sea candidato, ha añadido, "las marca la militancia de ERC", que es "un partido independentista, republicano, de izquierdas, progresista, simpático y honesto".

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"Por mi parte, sin duda será el candidato de ERC en las próximas elecciones", ha insistido.

Sobre la victoria de la selección española de fútbol en la final del Mundial, ha destacado que "el Barça ganó, los jugadores del Barça ganaron" y "está bien que sea así".

"Todo nuestro aprecio por Lamine Yamal, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Dani Olmo y compañía", ha señalado Junqueras, que ha puntualizado que "en Argentina también había historia del Barça", con un Lionel Messi con quien sigue habiendo "un vínculo muy especial", pero "el futuro ganó a la historia". EFE

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