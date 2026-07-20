Espana agencias

Jéssica Rodríguez guarda silencio ante el juez sobre su 'enchufe' en empresas públicas

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que la investiga en relación a su 'enchufe' en las empresas públicas Ineco y Tragsatec pese a que no prestó "ninguna actividad laboral" en ellas.

Rodríguez, que había pedido que se suspendiese su declaración hasta que se resolviese su recurso contra la citación, ha decidido no declarar como imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, según informan a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

El juez Ismael Moreno reanudará a las 11:30 horas el resto de declaraciones previstas: la de Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García; e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif.

El magistrado imputó a los tres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a su ex asesor a 19 años y ocho meses.

PUBLICIDAD

Además de por mordidas en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, el Supremo les sentenció por la contratación de Jéssica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno.

La sentencia afirma que Jéssica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".

La Fiscalía entiende que la contratación de Jéssica a la que alude la sentencia guarda "una íntima conexión" con la parte del caso Koldo que mantiene abierta la Audiencia Nacional, en la que ya estaba imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en su quinto día con más de 26.000 hectáreas quemadas

El fuego ha obligado a desalojar a 1.200 vecinos de la región

El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en su quinto día con más de 26.000 hectáreas quemadas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 20 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 20 julio

La victoria de España en el Mundial bate todos los récords televisivos: el partido más visto de un Mundial y la segunda emisión más seguida de la historia

La final entre España y Argentina reunió a 15,7 millones de espectadores de media y alcanzó un 87,1% de cuota, convirtiéndose en el encuentro mundialista más visto y solo superado por la tanda de penaltis de la Eurocopa 2012

La victoria de España en el Mundial bate todos los récords televisivos: el partido más visto de un Mundial y la segunda emisión más seguida de la historia

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ocho de cada diez seguidores del género musical coreano se declaran coleccionistas y alimentan una industria impulsada por las redes sociales

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

DEPORTES

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡Ahora toca celebrar!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo