Illa releva a Martínez Bravo y sitúa a Raúl Moreno como conseller de Derechos Sociales

Barcelona, 20 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que el actual secretario general de la consellería de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, sustituirá al frente de este departamento a la que hasta ahora era su titular, Mònica Martínez Bravo.

En una breve declaración institucional hecha desde el Palau de la Generalitat, Illa ha agradecido a Martínez Bravo su "dedicación, compromiso y buena labor" como consellera, al tiempo que ha destacado la "solvencia, integridad y conocimiento del ámbito social" de Raúl Moreno.

PUBLICIDAD

El president ha señalado que la consellera saliente ha afrontado con "éxito", durante sus casi dos años en el cargo, "el rediseño del sistema de protección social como un pilar fundamental del Estado".

De Moreno, que ha sido teniente de alcalde en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), diputado y portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Illa ha destacado que actúa con "una manera de entender las políticas públicas basada en la proximidad, la prevención y el trabajo comunitario". EFE

PUBLICIDAD

(Vídeo)