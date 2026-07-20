Illa nombra a Raúl Moreno consejero de Derechos Sociales en sustitución de Mónica Martínez Bravo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha nombrado este lunes al hasta ahora secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, como nuevo consejero de Derechos Sociales en sustitución de la consejera Mónica Martínez Bravo.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y ha explicado Illa en una declaración institucional desde la Generalitat, Illa ha agradecido a Martínez Bravo "su dedicación y su compromiso" en sus dos años al frente de la cartera y ha destacado el rediseño del sistema de protección social como pilar que asegura que es fundamental del estado del bienestar.

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Illa ha señalado que con el relevo se da continuidad al trabajo de Martínez Bravo y ha expresado que Moreno es una persona con solvencia, integridad y conocimiento en el ámbito social.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)