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Holanda celebra la victoria de España recordando sus traumas del Mundial de 2010

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La Haya, 20 jul (EFE).- La prensa neerlandesa recibió este lunes con elogios el segundo Mundial conquistado por España tras derrotar a Argentina (1-0) y revivió el recuerdo de Sudáfrica 2010, el gran trauma futbolístico de Países Bajos, al subrayar similitudes entre ambas finales: una victoria española en la prórroga, decidida por un solo gol de Iniesta y precedida de la expulsión de un rival.

"Con España ganan la juventud y el fútbol, igual que en 2010", resumió la televisión pública NOS, que calificó a la selección de Luis de la Fuente como "el mejor equipo del torneo" y "el campeón más hermoso posible", además de "un ejemplo para el resto del mundo" por mantener un estilo de juego basado en el ataque, la posesión y la apuesta por los jóvenes.

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La cadena encontró varios paralelismos en el desarrollo del partido: como en 2010, el marcador permaneció intacto durante los 90 minutos, el único gol llegó en la prórroga -gracias a Andrés Iniesta- y el rival de España terminó con diez jugadores, esta vez por la expulsión del argentino Enzo Fernández, igual que ocurrió con el neerlandés John Heitinga en Johannesburgo.

El diario NRC señaló la superioridad española durante el encuentro y describió la final como "un choque entre la finura y la provocación", en el que "una pobre Argentina" no logró realizar un solo disparo a puerta en 120 minutos, y destacó que España neutralizó por completo a Lionel Messi, "incapaz de encontrar espacios" durante gran parte del partido.

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Según el periódico, mientras España fue "un ejemplo de estabilidad y regularidad" y mantuvo la "calma" y la "disciplina colectiva", Argentina recurrió a "entradas duras, empujones, agarrones y provocaciones constantes" para intentar romper el ritmo del partido.

De Telegraaf definió a España como una "campeona del mundo incontestable", resultado de "un colectivo unido que estuvo por encima del desfile de estrellas del Mundial", mientras que el canal RTL Nieuws sostuvo que el equipo español fue "amo y señor" de la final y solo necesitó esperar hasta la prórroga para imponer "una superioridad" que consideró "evidente".

Buena parte de la cobertura mediática en Países Bajos se centra sobre todo en la actitud de los jugadores argentinos.

RTL calificó de "vergonzosa" la imagen ofrecida por el equipo sudamericano tras la derrota y destacó el gesto de los futbolistas argentinos de dar la espalda a la ceremonia en la que España levantó el trofeo.

Sobre la agresión de Leandro Paredes a jugadores españoles al término del partido, el diario Algemeen Dagblad repasó su largo historial de "provocaciones y enfrentamientos" y recordó que es "un reincidente" porque ya protagonizó uno de los episodios más polémicos del Mundial de Catar 2022, cuando lanzó deliberadamente un balón contra el banquillo neerlandés durante los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.

Los medios neerlandeses coinciden en que, mientras en 2010 la selección neerlandesa "logró ponerle en serios aprietos" a la España de Vicente del Bosque, durante este Mundial, una "impotente Argentina" en Estados Unidos "no fue capaz de hacer daño a España”. EFE

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