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García-Page, tras la victoria de España en el Mundial: "Es un día para sentirnos enormemente orgullosos"

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inmerso estos días en la gestión del incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado 26.000 hectáreas, ha asegurado que su Gobierno no ha podido celebrar la victoria de España en el Mundial como se merece. "La celebración es contenida. No puede ser de otra manera", aunque ha subrayado que hoy es un día "para sentirnos enormemente orgullosos".

Así se ha pronunciado García-Page durante la firma del Protocolo General de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Iglesia Católica en Castilla-La Mancha para la financiación plurianual del patrimonio cultural religioso.

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Ha desvelado que en el momento en que se proclamó campeón a España, el Gobierno de Castilla-La Mancha estaba autorizando el desalojo de cinco poblaciones. "El fenómeno de unidad que hay en torno a la Selección Española, o de prácticamente unanimidad, es el que estamos cosechando a la hora de pedir ayudas y colaboración en el incendio".

El presidente castellanomanchego considera que la victoria de España refuerza "muchísimo" la autoestima colectiva. "Es realmente una maravilla poder entender la unidad de España desde la riqueza de su diversidad y que la uniformidad quede para eso, para los elementos externos: la bandera, el himno, el vestuario", ha añadido.

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Según ha manifestado, "la Selección Española ayer era un mosaico extraordinario de lo que es la España de hoy y, sobre todo, de cómo quiere afrontar los retos con garantía, con coraje, con convicción y sin complejos, que a veces se apoderan de los pueblos y de los equipos".

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