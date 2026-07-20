Francia abre la puerta a excepción salarial para Zidane como seleccionador de los Bleus

París, 20 jul (EFE).- La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, afirmó este lunes que la futura ley sobre el deporte profesional permitirá conceder excepciones al tope salarial previsto para las federaciones deportivas, lo que podría facilitar la contratación de Zinedine Zidane como sucesor de Didier Deschamps.

Francia debe aprovechar la oportunidad de contar con "alguien con tanto talento" como Zidane, afirmó Ferrari, en una entrevista este lunes a la emisora RTL.

PUBLICIDAD

La ministra rechazó las informaciones que apuntan a que la nueva normativa impediría a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ofrecer una remuneración superior al límite establecido para el futuro seleccionador.

"Estoy leyendo muchas cosas y muchas son falsas", declaró la ministra.

El proyecto de ley sobre la gobernanza del deporte profesional, cuya aprobación definitiva está prevista para el 21 de julio, establece que las federaciones deportivas deberán comunicar al Ministerio de Deportes las remuneraciones más elevadas y solicitar autorización para aquellos salarios que superen los 450.000 euros brutos anuales.

PUBLICIDAD

Ferrari recordó que la iniciativa no ha sido impulsada por el Gobierno francés, sino por dos senadores, dentro de una reforma destinada a reforzar la estructura del deporte profesional francés.

La ministra reiteró, además, su desacuerdo con la limitación salarial.

"No creo que corresponda al Estado intervenir en la remuneración de una organización privada" como la FFF, afirmó, al considerar que las federaciones disponen de recursos propios para fijar la retribución de sus responsables deportivos.

PUBLICIDAD

No obstante, confirmó que el texto aprobado por el Parlamento contempla un mecanismo para autorizar excepciones. "Habrá una posible exención concedida por el Ministerio de Deportes para poder superar ese límite salarial", explicó.

Preguntada por la posibilidad de que esa excepción pueda aplicarse al próximo seleccionador francés, Ferrari evitó pronunciarse sobre un caso concreto y subrayó que no corresponde al Ejecutivo decidir cuánto debe percibir el entrenador nacional.

PUBLICIDAD

"No tengo ninguna competencia particular para decidir el salario del seleccionador. No soy una profesional del fútbol. No es mi función", señaló.

Sin confirmar si tiene informaciones sobre la contratación de Zidane, principal favorito para sustituir a Deschamps, la ministra aseguró que "cuando se tiene la oportunidad de contar con alguien con tanto talento, hay que aprovecharla para la selección francesa".

PUBLICIDAD

Según informó L'Équipe, el excentrocampista y exentrenador del Real Madrid asumiría el cargo el próximo 1 de septiembre, una vez concluida oficialmente la etapa de 14 años de Deschamps al frente de la selección francesa. EFE