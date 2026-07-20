Espana agencias

Francia abre la puerta a excepción salarial para Zidane como seleccionador de los Bleus

Guardar
Google icon

París, 20 jul (EFE).- La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, afirmó este lunes que la futura ley sobre el deporte profesional permitirá conceder excepciones al tope salarial previsto para las federaciones deportivas, lo que podría facilitar la contratación de Zinedine Zidane como sucesor de Didier Deschamps.

Francia debe aprovechar la oportunidad de contar con "alguien con tanto talento" como Zidane, afirmó Ferrari, en una entrevista este lunes a la emisora RTL.

PUBLICIDAD

La ministra rechazó las informaciones que apuntan a que la nueva normativa impediría a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ofrecer una remuneración superior al límite establecido para el futuro seleccionador.

"Estoy leyendo muchas cosas y muchas son falsas", declaró la ministra.

El proyecto de ley sobre la gobernanza del deporte profesional, cuya aprobación definitiva está prevista para el 21 de julio, establece que las federaciones deportivas deberán comunicar al Ministerio de Deportes las remuneraciones más elevadas y solicitar autorización para aquellos salarios que superen los 450.000 euros brutos anuales.

PUBLICIDAD

Ferrari recordó que la iniciativa no ha sido impulsada por el Gobierno francés, sino por dos senadores, dentro de una reforma destinada a reforzar la estructura del deporte profesional francés.

La ministra reiteró, además, su desacuerdo con la limitación salarial.

"No creo que corresponda al Estado intervenir en la remuneración de una organización privada" como la FFF, afirmó, al considerar que las federaciones disponen de recursos propios para fijar la retribución de sus responsables deportivos.

No obstante, confirmó que el texto aprobado por el Parlamento contempla un mecanismo para autorizar excepciones. "Habrá una posible exención concedida por el Ministerio de Deportes para poder superar ese límite salarial", explicó.

Preguntada por la posibilidad de que esa excepción pueda aplicarse al próximo seleccionador francés, Ferrari evitó pronunciarse sobre un caso concreto y subrayó que no corresponde al Ejecutivo decidir cuánto debe percibir el entrenador nacional.

"No tengo ninguna competencia particular para decidir el salario del seleccionador. No soy una profesional del fútbol. No es mi función", señaló.

Sin confirmar si tiene informaciones sobre la contratación de Zidane, principal favorito para sustituir a Deschamps, la ministra aseguró que "cuando se tiene la oportunidad de contar con alguien con tanto talento, hay que aprovecharla para la selección francesa".

Según informó L'Équipe, el excentrocampista y exentrenador del Real Madrid asumiría el cargo el próximo 1 de septiembre, una vez concluida oficialmente la etapa de 14 años de Deschamps al frente de la selección francesa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 julio

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 julio

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 20 al 25 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras que le arrebataron a su hija

La ficción diaria de La 1 pone en jaque a Rosalía y Mercedes en una semana de muchas tensiones

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 20 al 25 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras que le arrebataron a su hija

Dabiz Muñoz recomienda este restaurante de Madrid con platos de cocina fusión y menú a 25 euros: “Es muy top y muy poco conocido”

Este restaurante, en pleno barrio de Salamanca, nació de la unión de tres cocineros que juegan con sabores de México, Perú y España

Dabiz Muñoz recomienda este restaurante de Madrid con platos de cocina fusión y menú a 25 euros: “Es muy top y muy poco conocido”

La psicología concluye que quienes dan las gracias a los conductores al cruzar la calle no lo hacen solo por gratitud: hay un profundo significado

Ese tipo de conducta —pequeña, espontánea, sin coste real— es lo que los psicólogos denominan comportamiento prosocial de bajo coste. No implica sacrificio, pero funciona como señal de cómo una persona se orienta hacia los demás en los espacios compartidos

La psicología concluye que quienes dan las gracias a los conductores al cruzar la calle no lo hacen solo por gratitud: hay un profundo significado

Lamine Yamal y su hermano Keyne conquistan Estados Unidos con las imágenes de su abrazo tras la final del Mundial: “Ha sido lo más destacado”

El pequeño, de solo tres años, saltó al césped del MetLife Stadium y protagonizó una de las escenas más comentadas de la celebración, destacada incluso por medios estadounidenses como ‘People’ y ‘Fox Sports’

Lamine Yamal y su hermano Keyne conquistan Estados Unidos con las imágenes de su abrazo tras la final del Mundial: “Ha sido lo más destacado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

DEPORTES

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 8.000 personas siguen su recorrido

El vídeo más emocionante de la victoria de España, sobre el césped de la final: los abrazos, las palabras, los silencios... y Cucurella

Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial