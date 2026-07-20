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Felipe VI y Trump se intercambiaron monedas conmemorativas en la final del Mundial

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Madrid, 20 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este domingo a la familia real, con motivo del partido que se disputó en Nueva York y en el que España ganó la Copa del Mundo de fútbol, cuatro monedas conmemorativas de su presidencia, mientras que Felipe VI le regaló otra de su reinado.

La Casa Real ha distribuido varias imágenes de los saludos que los reyes y sus hijas tuvieron con diferentes personalidades asistentes al encuentro, fotos que se tomaron antes del partido y después de que hubiera concluido.

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Algunas de las fotos muestran el saludo con el presidente de Estados Unidos, país anfitrión de la final de la Copa del Mundo, y cómo Trump les entrega las monedas conmemorativas.

Según ha informado la Casa Real, Trump les entregó como obsequio protocolario cuatro monedas del 45/47 presidente de Estados Unidos -sus dos mandatos en la Casa Blanca-, una para cada miembro de la familia real.

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Y el jefe del Estado español obsequió a Donald Trump con otra moneda de la Fábrica de Moneda y Timbre que representa a Felipe VI.

En las imágenes distribuidas también figuran las de los saludos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron anoche la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey donde la selección española se impuso a la de Argentina por 1-0, y celebraron la victoria en el escenario junto a los jugadores.

Tras el partido, los miembros de la familia real volaron de vuelta a España, al igual que el equipo de la selección española, al que recibirán en el Palacio de la Zarzuela a partir de las 17:30 horas.

Posteriormente, la selección se trasladará al Palacio de la Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e iniciar a continuación el recorrido en autobús descubierto por las calles de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. EFE

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