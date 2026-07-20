Feijóo asegura la selección española ha "hecho historia": "Merecidísimos campeones del mundo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la selección española de fútbol ha "hecho historia" y ha señalado que "no hay límites" para este equipo, del que ha destacado sus "valores, trabajo duro, humildad y fe" a lo largo del Mundial 2026.

"Merecidísimos ¡campeones del mundo!", ha exclamado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, después de que España se impusiera a Argentina este domingo por 1-0 en el New York/New Jersey Stadium, en un partido que se decidió en la prórroga.

PUBLICIDAD

Feijóo, que siguió la final en la madrileña Plaza de Colón junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado la enhorabuena a la selección española masculina de fútbol por su victoria. "¡Viva España!", ha enfatizado.

"Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo", ha manifestado el jefe de al oposición, que ha concluido su comentario con: "¡Viva España!".

PUBLICIDAD

"LO JUSTO" ES QUE LA FINAL EN 2030 SE JUEGUE EN ESPAÑA

Por otra parte, el líder del PP ha afirmado --en una entrevista en 'The Objective' que ha recogido Europa Press-- que espera que el presidente del Gobierno "no esté comerciando" con la sede de la final del mundial de fútbol de 2030.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado por la posibilidad de que la final en 2030 se juegue en Marruecos y si entendería que no se jugase en España, Feijóo ha indicado que a él le gustan las "soluciones justas" y ha añadido que "lo justo es que la final se juegue en España".

"No porque yo sea español, sino por la tradición del fútbol en España, porque somos una potencia futbolística, por nuestra capacidad logística acreditada en eventos deportivos. La organización del mundial 2030 empezó con España, y yo espero que el señor Sánchez, mientras sea presidente del Gobierno, tenga eso claro. Espero que no esté comerciando con la sede de la final", ha manifestado.

PUBLICIDAD

Interrogado después por qué cree que el presidente del Gobierno cede tanto ante Marruecos, el líder del PP ha dicho que es porque "le interesará a nivel personal o a nivel político".

"¿Por qué Sánchez ha cambiado la posición sobre el Sáhara sin informar al Congreso de los Diputados? No lo sabemos. ¿Por qué el señor Sánchez es tan complaciente con el régimen iraní? Pues tampoco lo sabemos. ¿Por qué ha acudido más veces a China que a los pueblos afectados por la dana? ¿Por qué Sánchez ha mirado para otro lado durante la dictadura de Chávez y de Maduro?", se ha preguntado.

PUBLICIDAD