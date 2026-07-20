Fallece David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y exalcalde de Móstoles (Madrid)

Móstoles, 20 jul (EFE).- El exalcalde de Móstoles y actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha fallecido a los 58 años tres semanas después de anunciar que suspendía de forma temporal su agenda y su actividad pública para someterse a un tratamiento oncológico.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del PSOE de Móstoles han confirmado el fallecimiento del político socialista, quien el 30 de junio pasado anunciaba a través de sus redes sociales que "debido a un proceso cancerígeno" iba a suspender de forma temporal su actividad como secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

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"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", ha asegurado el ministerio. EFE

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