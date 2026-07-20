Esquerra pide al Gobierno que aclare su posición sobre las selecciones catalanas

Madrid, 20 jul (EFE).- Esquerra Republicana de Catalunya ha registrado este lunes en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para que aclare su posición sobre el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas y explique qué ha hecho para cumplir los compromisos adquiridos en esta materia.

Según ha informado el Grupo Republicano en el Congreso, ERC ha pedido además a la Mesa del Congreso que deje de paralizar la proposición de ley que planteó hace más de dos años para garantizar la libertad de cualquier deportista para decidir si acudir o renunciar a una convocatoria de la selección española.

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ERC reclama -en una iniciativa parlamentaria registrada al día siguiente de que la selección española de fútbol ganara el Mundial con un equipo en el que más de un tercio de los futbolistas son catalanes- el desbloqueo de una proposición de ley con la que busca modificar la Ley del Deporte y garantizar que la participación en la selección española deje de ser considerada un "deber" y pase a ser "exclusivamente un derecho".

Como ha señalado la diputada republicana Etna Estrems, "no existe justificación para impedir el debate parlamentario de una iniciativa que persigue ampliar los derechos y las libertades de los deportistas", en este caso eliminando la posibilidad de sancionar a los y las deportistas que decidan no acudir a una convocatoria de la selección española.

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Actualmente, recuerda ERC en una nota informativa, la legislación prevé sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia federativa para quienes rechacen una convocatoria.

"En una democracia, ningún deportista debería ser sancionado por no querer competir bajo unos símbolos que no siente como propios", ha defendido Estrems, que ha añadido que "Catalunya debe poder competir internacionalmente con selecciones propias en igualdad de condiciones con otras naciones". EFE

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