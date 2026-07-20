Espana agencias

España desarrolla una 'calculadora' para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- España acaba de poner en marcha su primer estudio para determinar el riesgo personalizado de cáncer de mama de cada mujer en función de su estilo de vida, su genética, y sus características mamográficas.

Se trata del proyecto MamoRisk, liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS). Está financiado con 1,2 millones del Ministerio de Ciencia, a través de la convocatoria de Medicina Personalizada de Precisión del Instituto de Salud Carlos III.

PUBLICIDAD

MamoRisk proporciona el equivalente a ‘una calculadora’ donde se introducen los factores de riesgo de cada mujer y se obtiene una clasificación de riesgo bajo, intermedio y alto, a dos y cinco años vista”, explica el equipo investigador.

MamoRISK acaba de comenzar en Galicia. En esta primera fase, mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y mujeres sanas han comenzado a recibir una invitación para participar en el estudio.

PUBLICIDAD

En total, recabará datos de 10.000 mujeres, seleccionadas aleatoriamente entre participantes en los programas de cribado de las 14 comunidades autónomas que forman parte del estudio.

El resto de comunidades implicadas en el estudio son Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Asturias, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias.

El proyecto validará en España un nuevo modelo estadístico que predice el riesgo de cada mujer de desarrollar cáncer de mama según factores de riesgo no genéticos, genéticos y mamográficos.

En total se invitará a 4.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y a 6.000 sanas, seleccionadas de forma aleatoria entre mujeres seguidas durante al  menos seis años en los programas de detección precoz.

Con sus datos clínicos y epidemiológicos, y su información genética (obtenida de una muestra de saliva), se les aplicará el modelo y se cotejará su predicción con la realidad de lo ocurrido en los años de seguimiento.

Si el modelo de predicción de riesgo funciona, y empieza a usarse en los programas de cribado, las mujeres con más probabilidad de desarrollar cáncer serán candidatas a recibir un seguimiento mucho más intenso.

El objetivo es detectar antes el cáncer o, si es posible, aplicar medidas preventivas dirigidas, informan el CNIO y el Ministerio de Ciencia en sendos comunicados.

MamoRisk comienza con la recogida de datos clínico-epidemiológicos y muestras; sigue con el análisis genético y de imágenes utilizando Inteligencia Artificial (IA); y culmina con la evaluación de la eficacia del modelo.

El modelo que validará emplea el algoritmo BOADICEA (siglas en inglés de Breast and Ovarian Analysis of Disease Incidence and Carrier Estimation Algorithm), que combina información genética, familiar y clínico-epidemiológica para estimar probabilidades individuales de desarrollar cáncer de mama y ovario.

Es el resultado de décadas de investigación, que han aportado el conocimiento actual sobre qué influye en el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

En concreto se han identificado centenares de variantes genéticas asociadas a un mayor riesgo, entre ellas las localizadas en los genes BRCA1 y BRCA2, que confieren alto riesgo; otras de riesgo moderado; y algunas de menor impacto, aunque presentes en un porcentaje amplio de población. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dabiz Muñoz recomienda este restaurante de Madrid con platos de cocina fusión y menú a 25 euros: “Es muy top y muy poco conocido”

Este restaurante, en pleno barrio de Salamanca, nació de la unión de tres cocineros que juegan con sabores de México, Perú y España

Dabiz Muñoz recomienda este restaurante de Madrid con platos de cocina fusión y menú a 25 euros: “Es muy top y muy poco conocido”

La psicología concluye que quienes dan las gracias a los conductores al cruzar la calle no lo hacen solo por gratitud: hay un profundo significado

Ese tipo de conducta —pequeña, espontánea, sin coste real— es lo que los psicólogos denominan comportamiento prosocial de bajo coste. No implica sacrificio, pero funciona como señal de cómo una persona se orienta hacia los demás en los espacios compartidos

La psicología concluye que quienes dan las gracias a los conductores al cruzar la calle no lo hacen solo por gratitud: hay un profundo significado

Lamine Yamal y su hermano Keyne conquistan Estados Unidos con las imágenes de su abrazo tras la final del Mundial: “Ha sido lo más destacado”

El pequeño, de solo tres años, saltó al césped del MetLife Stadium y protagonizó una de las escenas más comentadas de la celebración, destacada incluso por medios estadounidenses como ‘People’ y ‘Fox Sports’

Lamine Yamal y su hermano Keyne conquistan Estados Unidos con las imágenes de su abrazo tras la final del Mundial: “Ha sido lo más destacado”

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 8.000 personas siguen su recorrido

El vuelo, que despegó sobre las 2:00 am, está previsto que llegue con un poco de retraso a Madrid para dar inicio a las celebraciones

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 8.000 personas siguen su recorrido

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El incumplimiento reiterado puede acabar en un requerimiento formal e incluso en una demanda judicial

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

DEPORTES

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 8.000 personas siguen su recorrido

El vídeo más emocionante de la victoria de España, sobre el césped de la final: los abrazos, las palabras, los silencios... y Cucurella

Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial