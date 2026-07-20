España capta un 4 % más de pasajeros aéreos foráneos en junio y un 5 % más en el semestre

Madrid, 20 jul (EFE).- Los pasajeros aéreos internacionales que llegaron a España en junio sumaron 11,1 millones, lo que supone un incremento del 4 % respecto al mismo mes del año anterior y 2,6 millones de llegadas adicionales, según Turespaña.

Con ese nuevo incremento, en los seis primeros meses del año, España recibió 54,6 millones de pasajeros internacionales, lo que arroja un alza del 5 % respecto al mismo periodo de 2025, según ha apuntado el organismo en un comunicado.

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El 87 % del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,4 % más que en junio de 2025. Desde América llegó el 8,4 %, con un incremento del 0,6 %. Por el contrario, los pasajeros procedentes de Asia, que representaron el 2 % del total, cayeron un 5,3 %.

En junio se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Alemania, que retrocedió un 2,3 %.

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Destacó la subida interanual de Polonia (31,6 %) y Bélgica (12 %) y la desaceleración de Estados Unidos, con un 1,7 % menos. En la diversificación de mercados (resto de países) destacaron por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales China y Canadá.

Los países iberoamericanos registraron todos incrementos. Por su parte, las llegadas de todos los países del golfo Pérsico retrocedieron arrastrados por la situación de Oriente Medio.

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Entre los mercados tradicionales, desde el Reino Unido llegaron unos 2,6 millones de pasajeros internacionales, el 23,7 % del total, y un avance interanual del 4,6 %. Baleares fue su principal destino con una cuota del 26 %, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que recibieron más de 30.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,4 millones de pasajeros, con un descenso interanual del 2,3 % debido, en gran medida, a la disminución en Canarias, con cerca de 27.000 pasajeros menos. Baleares fue la primera comunidad de destino con una cuota del 47,4 %.

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Desde Italia llegaron 1,1 millones de pasajeros internacionales, el 7,9 % más, y Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron más de 20.000 pasajeros adicionales. Francia emitió 794.578 pasajeros, con un incremento del 1,2 %, y la Comunidad de Madrid acaparó el 22,8 % de las llegadas totales, aumentando un 2,8% con respecto al año anterior.

Los 476.579 pasajeros llegados desde Países Bajos experimentaron una disminución del -3 % debido al descenso en todas las comunidades, con la excepción de la Comunidad Valenciana y Galicia.

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En junio las seis principales comunidades autónomas acapararon el 97 % del total de llegadas. Todas, menos Canarias, tuvieron aumentos. La Comunidad Valenciana registró una subida del 11,2 %, mientras que Baleares fue la que creció con más moderación, un 1,7 %.

Baleares fue la que acaparó el junio el mayor número de pasajeros con el 20,9 % de las llegadas, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid muy cerca, con cuotas del 20,8 y 20,1 %, respectivamente.

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En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista, recibiendo 2,2 millones de pasajeros, un 3,8 % de crecimiento interanual. El aeropuerto de Barcelona se situó en segundo lugar, con 2 millones de pasajeros, un 3,9 % más. EFE