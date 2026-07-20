Espana agencias

España capta un 4 % más de pasajeros aéreos foráneos en junio y un 5 % más en el semestre

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- Los pasajeros aéreos internacionales que llegaron a España en junio sumaron 11,1 millones, lo que supone un incremento del 4 % respecto al mismo mes del año anterior y 2,6 millones de llegadas adicionales, según Turespaña. 

Con ese nuevo incremento, en los seis primeros meses del año, España recibió 54,6 millones de pasajeros internacionales, lo que arroja un alza del 5 % respecto al mismo periodo de 2025, según ha apuntado el organismo en un comunicado.

PUBLICIDAD

El 87 % del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,4 % más que en junio de 2025. Desde América llegó el 8,4 %, con un incremento del 0,6 %. Por el contrario, los pasajeros procedentes de Asia, que representaron el 2 % del total, cayeron un 5,3 %.

En junio se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Alemania, que retrocedió un 2,3 %.

PUBLICIDAD

Destacó la subida interanual de Polonia (31,6 %) y Bélgica (12 %) y la desaceleración de Estados Unidos, con un 1,7 % menos.  En la diversificación de mercados (resto de países) destacaron por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales China y Canadá.

Los países iberoamericanos registraron todos incrementos. Por su parte, las llegadas de todos los países del golfo Pérsico retrocedieron arrastrados por la situación de Oriente Medio.

Entre los mercados tradicionales, desde el Reino Unido llegaron unos 2,6 millones de pasajeros internacionales, el 23,7 % del total, y un avance interanual del 4,6 %. Baleares fue su principal destino con una cuota del 26 %, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que recibieron más de 30.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,4 millones de pasajeros, con un descenso interanual del 2,3 % debido, en gran medida, a la disminución en Canarias, con cerca de 27.000 pasajeros menos. Baleares fue la primera comunidad de destino con una cuota del 47,4 %.

Desde Italia llegaron 1,1 millones de pasajeros internacionales, el 7,9 % más, y Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron más de 20.000 pasajeros adicionales. Francia emitió 794.578 pasajeros, con un incremento del 1,2 %, y la Comunidad de Madrid acaparó el 22,8 % de las llegadas totales, aumentando un 2,8% con respecto al año anterior.

Los 476.579 pasajeros llegados desde Países Bajos experimentaron una disminución del -3 % debido al descenso en todas las comunidades, con la excepción de la Comunidad Valenciana y Galicia.

En junio las seis principales comunidades autónomas acapararon el 97 % del total de llegadas. Todas, menos Canarias, tuvieron aumentos. La Comunidad Valenciana registró una subida del 11,2 %, mientras que Baleares fue la que creció con más moderación, un 1,7 %.

Baleares fue la que acaparó el junio el mayor número de pasajeros con el 20,9 % de las llegadas, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid muy cerca, con cuotas del 20,8 y 20,1 %, respectivamente.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista, recibiendo 2,2 millones de pasajeros, un 3,8 % de crecimiento interanual.  El aeropuerto de Barcelona se situó en segundo lugar, con 2 millones de pasajeros, un 3,9 % más. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciencia demuestra que los corazones de los espectadores sincronizaron sus latidos viendo a España ganar a Argentina en la final del Mundial

Un estudio de la Universidad de Tsukuba (Japón) revela que el ritmo cardiaco se sincroniza entre los espectadores de un partido

La ciencia demuestra que los corazones de los espectadores sincronizaron sus latidos viendo a España ganar a Argentina en la final del Mundial

Little Spain, el mercado de José Andrés y los hermanos Adrà en Nueva York que se ha convertido en refugio español durante el Mundial 2026

España es bicampeona del mundo y los aficionados españoles en Nueva York lo han celebrado en uno de los epicentros de la gastronomía nacional en Estados Unidos

Little Spain, el mercado de José Andrés y los hermanos Adrà en Nueva York que se ha convertido en refugio español durante el Mundial 2026

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en su quinto día con más de 26.000 hectáreas quemadas

El fuego ha obligado a desalojar a 1.200 vecinos de la región

El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en su quinto día con más de 26.000 hectáreas quemadas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 20 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 20 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

DEPORTES

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡Ahora toca celebrar!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo