ERC ve "precario" al Govern de Salvador Illa y vaticina más cambios

Barcelona, 20 jul (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado este lunes que el Govern de Salvador Illa se encuentra en una situación "precaria" y ha vaticinado más cambios internos.

Así ha reaccionado en rueda de prensa desde la sede de ERC, después de que Illa haya anunciado que el hasta ahora secretario general de la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, sustituirá a Mònica Martínez Bravo al frente de este departamento.

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Para Alamany, "esta remodelación del Govern demuestra que hay cosas que no funcionan", como el hecho de que la consellera de Salud, Olga Pané, "que se quejaba de las bajas laborales", hace ya "más de tres meses que está de baja", o como el caso de la titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que "se presentará a las elecciones municipales en Girona".

Por todo ello, Alamany tiene "la sensación" de que el relevo anunciado hoy por Illa en su ejecutivo "no será el último".

En estas condiciones tan "precarias", ha añadido la dirigente de ERC y alcaldable por Barcelona, es complicado pensar que el Govern pueda estar en disposición de aprobar unos presupuestos para 2027, pese a que este mismo lunes ha dado la orden de comenzar los trabajos de elaboración del nuevo proyecto.

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Enmiendas a la ley contra la compra especulativa

Asimismo, Alamany ha avanzado que ERC presentará enmiendas a la proposición de ley contra la compra especulativa de vivienda impulsada por Comuns en el Parlament.

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Las enmiendas, que el grupo parlamentario de ERC dará a conocer mañana martes, pretenden garantizar que la ley sea "más efectiva, robusta y sólida", ha indicado.

ERC "trabaja" para hacer realidad la selección catalana

Sobre el triunfo de la selección española de fútbol en la final del Mundial, ha asegurado que no está en contra de la "alegría" manifestada en las calles por esta victoria, aunque ha dejado claro que lo que le haría "ilusión" es poder ver competir internacionalmente a la selección catalana.

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"Para eso trabajamos", ha recalcado Alamany, que ha destacado que el deporte catalán "ha demostrado que puede competir" internacionalmente. EFE