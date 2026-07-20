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ERC pide desbloquear en el Congreso la tramitación de la ley que permite renunciar a acudir a la Selección

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Esquerra Republicana quiere que el PSOE y Sumar desbloqueen la tramitación en el Congreso de su reforma de la Ley del Deporte con la que persigue acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la Selección Española de Fútbol y otros deportes.

Así lo ha solicitado la diputada Etna Estrems, un día después de que la Selección Española masculina de Fútbol haya conquistado su segunda Copa del Mundo, en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría los dos grupos que integran el Gobierno de coalición.

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Esta proposición de ley de ERC fue tomada en consideración por el Pleno en diciembre de 2023, con el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas, Sumar y también el PSOE, pese a que inicialmente la entonces ministra responsable de Deportes, Pilar Alegría, se había posicionado públicamente en contra.

La propuesta de ERC consiste en una modificación de la Ley del Deporte para que la presencia de cualquier jugadora o jugador en la selección deje de ser considerada un deber y sea exclusivamente un derecho, a la vez que establece la capacidad de elección libre de cualquier deportista para decidir si acudir o renunciar a la convocatoria.

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RENUNCIAR SIN MULTAS

"No existe justificación para impedir el debate parlamentario de una iniciativa que persigue ampliar los derechos y las libertades de los deportistas", ha señalado Estrems, reclamando que la Mesa del Congreso fije ya un plazo para la presentación de enmiendas, de manera que la norma pueda arrancar su recorrido parlamentario.

La iniciativa republicana busca eliminar la posibilidad de sancionar a los y las deportistas que decidan libremente no acudir a una convocatoria de la selección española. Actualmente, la legislación prevé sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia federativa para quienes rechacen una convocatoria.

Estrems también ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que aclare su posición sobre el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas y las actuaciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos adquiridos en materia de deporte y reconocimiento nacional.

RECONOCIMIENTO DE LA SELECCIÓN CATALANA

"El deporte es una herramienta de expresión nacional y de proyección internacional de los pueblos", sostiene Estrems, quien denuncia un "bloqueo político" al reconocimiento de las selecciones catalanas, cuando, a su juicio, "pocas cosas generan tanto sentimiento de pertenencia como una selección deportiva". "Es ahí donde un pueblo comparte unos colores, unos símbolos y se presenta ante el mundo con voz propia", apunta.

En este contexto, pide al Gobierno que explique si ve compatible impedir el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas con el derecho de la ciudadanía catalana a representarse internacionalmente con sus propios símbolos, si este bloqueo "responde a criterios deportivos o a una voluntad política de reservar al Estado español la representación internacional de las naciones" y qué ha hecho para "cumplir los compromisos asumidos sobre el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas".

"En una democracia, ningún deportista debería ser sancionado por no querer competir bajo unos símbolos que no siente como propios. Cataluña debe poder competir internacionalmente con selecciones propias en igualdad de condiciones con otras naciones", resume la diputada de ERC.

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EuropaPress

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