El Unicaja y el pívot polaco Olek Balcerowski acuerdan rescindir contrato

Málaga, 20 jul (EFE).- El Unicaja y el pívot polaco Olek Balcerowski han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato del jugador que cumplía en 2028, informó este lunes el club malagueño.

Balcerowski finaliza de esta manera su etapa en el Unicaja, al que llegó en agosto de 2024 y con el que conquistó una Copa del Rey, una Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), una Supercopa Endesa y dos Copas FIBA Intercontinental.

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El jugador polaco llegó a Málaga en el verano de 2024 procedente del Panathinaikos y en estas dos temporadas con el Unicaja ha disputado un 105 partidos con unas medias de 7,2 puntos, 2,4 rebotes y 8,1 de valoración.

Olek Balcerowski, tras su marcha del Unicaja, negocia su incorporación al Barça, en el que podría volver a disputar la Euroliga. EFE

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