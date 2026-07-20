El rey felicita a la selección por el "triunfo épico" en el Mundial de un equipo generoso

Madrid, 20 jul (EFE).- El rey ha dado la enhorabuena este lunes a la selección española de fútbol por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo solidario y generoso, que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante y fiel a su estilo.
Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el rey ha felicitado a todos los jugadores. "Venís cansados, pero que cansancio más rico", les ha dicho. EFE
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