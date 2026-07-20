El PP andaluz elige a Arenas, Oblaré, Aguirre y Virginia Pérez como senadores autonómicos

Sevilla, 20 jun (EFE).- El secretario general del grupo del PP en el Senado, Javier Arenas, los exdiputados andaluces Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez, y el ya expresidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, serán los senadores autonómicos en la actual legislatura a propuesta del grupo popular andaluz.

Aunque tras los resultados electorales al PP le corresponden cinco senadores, en virtud del acuerdo de Gobierno en Andalucía alcanzado con Vox, le cede la elección de uno de ellos a esta formación, que va a recaer en María Auxiliadora Pastor, y que se unirá a la propuesta de Álvaro Zancajo como representantes de esta formación en la Cámara Alta.

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Javier Arenas, actual secretario general y portavoz adjunto del grupo popular en el Senado, repetirá como senador autonómico mientras que Oblaré, Aguirre y Pérez se estrenarán esta nueva legislatura.

En el caso de Aguirre se da la circunstancia de que abandona la Presidencia del Parlamento, cargo que recaerá en la actual vicepresidenta primera Ana Mestre, todo ello dentro del movimiento que ha supuesto el pacto del PP con Vox, por el que este partido pasa a tener una Vicepresidencia, que recaerá en Beatriz Sánchez.

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Los nombramientos de todos los senadores se realizarán el jueves 23 de julio, cuando el Parlamento andaluz tiene previsto celebrar una sesión plenaria en la que, además, se producirá la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

La comparecencia de Sanz se producirá para informar del incendio ocurrido la semana pasada en Los Gallardos, en Almería, en el que murieron trece personas y arrasó 7.000 hectáreas. EFE

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