El incendio de Soto del Cerrato (Palencia) reduce su nivel de riesgo

Valladolid, 20 jul (EFE).- El incendio de Soto del Cerrato (Palencia) se encuentra estabilizado y su índice de gravedad potencial (IGR) ha pasado de uno a cero.

Este incendio y el de Valdeolmillos, que ya no tiene nivel de riesgo y está controlado, han calcinado 340 hectáreas en la comarca del Cerrato palentino.

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El incendio de Soto se declaró a las 15:37 horas del domingo y obligó a activar el nivel 1 a las 18:36 horas debido a su evolución y al riesgo que podía suponer para superficies arboladas de más de 30 hectáreas.

Según el portal de información de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, en ese fuego se han quemado 230 hectáreas, 90 de ellas de superficie forestal y el resto, agrícola.

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En estos momentos trabajan en la extinción de ese fuego nueve medios, aunque llegaron a ser 33, con dos cuadrillas terrestres, una autobomba, dos cuadrillas helitransportadas y dos medios aéreos.

El segundo incendio se originó a las 16:18 horas en el término municipal de Valdeolmillos, al parecer por una negligencia, y el Índice de Gravedad Potencial 1 se declaró a las 18:37 horas.

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En ese incendio se han quemado 110 hectáreas, de ellas 35 arboladas y 75 agrícolas.

Siguen en la zona cinco medios, con una cuadrilla terrestre, dos autobombas y un medio aéreo, aunque ayer tarde llegaron a ser diecisiete los asignados a ese fuego. EFE

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