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El incendio de Brieva (Segovia) obliga a evacuar ocho núcleos de población

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(Actualiza la noticia EX1292 con más información sobre los núcleos de población desalojados)

Segovia, 20 jul (EFE).- El incendio declarado en el término municipal de Brieva (Segovia) ha obligado a evacuar ocho núcleos de población del entorno y mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial por la amenaza que supone para las localidades próximas.

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El fuego, iniciado alrededor de las 15:30 horas, ha provocado el desalojo de Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, cuyos vecinos han sido trasladados a localidades próximas habilitadas como puntos de acogida, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y municipales.

En concreto, los habitantes de Tenzuela, Losana de Pirón, Santo Domingo de Pirón y Carrascal de la Cuesta han sido dirigidos al municipio de Torreiglesias y los vecinos de La Cuesta, Aldeasaz y Berrocal a Sotosalbos, mientras que los residentes de Caballar se han desplazado a Turégano.

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La evolución del incendio, que avanza en paralelo a la carretera N-110 y a pocos kilómetros del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ha llevado a constituir el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, presidido por la delegada territorial, Raquel Alonso.

En la reunión han participado representantes de las administraciones y organismos implicados en la emergencia, entre ellos representantes de la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la Guardia Civil y los ayuntamientos afectados, con el objetivo de coordinar las medidas adoptadas para proteger a la población.

Además, permanecen cortadas al tráfico tres carreteras provinciales: la SG-P-2222, entre Turégano y Torrecaballeros; la SG-V-2362 y la SG-V-2366, debido a la proximidad del incendio y a las labores de emergencia.

Por recomendación de la Guardia Civil, la Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha activado el sistema ES-Alert para avisar a los ciudadanos de la zona, especialmente en un área con numerosas edificaciones aisladas, con el objetivo de que permanezcan atentos a la evolución de la situación y sigan las indicaciones de las autoridades.

El operativo de extinción mantiene desplegados casi 40 medios, tras incorporarse varias cuadrillas terrestres y motobombas, además de tres buldóceres.

Las autoridades han solicitado a la población evacuada que atienda las instrucciones de los agentes de la Guardia Civil para facilitar el desalojo de los núcleos afectados y garantizar la seguridad de los vecinos, mientras continúan los trabajos para controlar el incendio. EFE

jmm/erbq/acm

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