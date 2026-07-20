El Govern de Illa activa la maquinaria para elaborar los presupuestos catalanes de 2027

Barcelona, 20 jul (EFE).- La conselleria de Economía y Finanzas ha activado la maquinaria para elaborar el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año que viene, según han avanzado a EFE fuentes del Govern.

El Departamento ya ha dado la orden, publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y en la que señala que la elaboración de las nuevas cuentas llega en un contexto marcado por "la fuerte incertidumbre geopolítica y comercial a nivel global", pero en un momento "relativamente favorable" para Cataluña.

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La semana pasada, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, dijo que el Govern de Salvador Illa se marca como "objetivos prioritarios" ejecutar los presupuestos de 2026, recién aprobados, y lograr el aval del Congreso a la financiación autonómica pactada con el Ejecutivo central, si bien esto no le hace "renunciar" a trabajar para tener unas nuevas cuentas en 2027.

En la misma línea, Illa aseguró que los presupuestos aprobados el pasado 2 de julio por el Parlamento de Cataluña dan "recorrido para toda la legislatura".

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Aunque se prevé complicado que, en un año electoral como 2027, Illa logre de nuevo el apoyo de ERC y Comuns a unos presupuestos, el Govern se ha puesto en marcha para diseñar un nuevo proyecto.

En el preámbulo de la orden publicada en el DOGC, la conselleria de Economía señala que la elaboración de los presupuestos para 2027 tiene lugar en un entorno económico "caracterizado por una moderación gradual de la inflación, una evolución positiva de la actividad económica y del empleo, y la persistencia de retos derivados de la incertidumbre del contexto internacional, de las transformaciones tecnológicas y de las necesidades de avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible y resiliente".

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Estas cuentas se elaboran con un objetivo de déficit para el conjunto de comunidades autónomas de un 0,1 % del PIB, para los años 2027, 2028 y 2029, y una regla de gasto del 4 % en 2027, 3,8 % en 2028 y 3,6 % en 2029.

Asimismo, destaca que Cataluña tiene una economía "sólida, abierta y diversificada", con una subida del PIB del 2,7 % en 2025 y una previsión de crecimiento del 2,2 % para 2026, "que contrasta con el estancamiento de los países del entorno".

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"Cataluña afronta, pues, la elaboración de los presupuestos para 2027 desde una posición de fortaleza, con unos activos económicos y sociales que permiten mirar el futuro con confianza y ambición", agrega el texto. EFE