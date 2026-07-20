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El Gobierno adjudica 165 millones en ayudas al almacenamiento mediante bombeo reversible

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Madrid, 20 jul (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica ha asignado 165 millones de euros en ayudas a siete proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible, una cuantía total de la que han resultado beneficiarias centrales hidroeléctricas ubicadas en Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura, Cataluña y Galicia.

Las iniciativas sumarán 2.071 megavatios (MW) de potencia de generación instalada y permitirán una capacidad de almacenamiento de 21.091 megavatios hora (MWh), según explica este lunes el ministerio en una nota, donde recuerda que el presupuesto inicial ha tenido que incrementarse en 75 millones de euros ante las numerosas peticiones.

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La amplia mayoría de las ayudas adjudicadas se dedicará a la creación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles, mientras que una de ellas, la situada en Extremadura, aprovechará infraestructuras en instalaciones ya existentes para mejorar la capacidad de almacenamiento hidráulico.

Esta nueva edición del programa 'Boralmac' pretende dar continuidad a la senda iniciada en la primera convocatoria, en la que se adjudicaron ayudas por valor de 100 millones de euros -el total previsto- a cuatro proyectos de bombeo, sumando algo más de 2 gigavatios (GW) de nueva potencia de almacenamiento hidráulico.

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Esta línea busca dotar de mayor firmeza a las redes eléctricas en un escenario de mayor penetración de las renovables y proporcionará más flexibilidad y capacidad de gestión a la red, contribuyendo a la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.

Más allá de la viabilidad económica de los proyectos, durante la selección se han tenido en cuenta otros aspectos como el grado de maduración administrativa, la ubicación en municipios de reto demográfico o transición justa, el impacto en la cadena de valor, la aceptación en el territorio y el grado de innovación.

En aquellos casos en que lo considere necesario, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de Transición Ecológica, podrá adelantar la ayuda adjudicada a la entidad beneficiaria para facilitar la financiación de las iniciativas.

Este adelanto consistirá en el abono, por parte del IDAE y previo depósito de garantía, de un anticipo de la totalidad o parte de la ayuda concedida.

Las centrales hidroeléctricas reversibles permitirán gestionar la variabilidad de la generación, aportando firmeza al sistema eléctrico y limitando con ello los posibles vertidos generados por las energías renovables no gestionables. EFE

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