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El detenido por el asesinato de una mujer y su hijo en Cantabria ha confesado el crimen

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Torrelavega (Cantabria), 20 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado que el hombre, detenido por el asesinato de una mujer de 81 años y su hijo de 41 en Hinojedo (Cantabria), ha confesado ante la Guardia Civil y el juez ser autor de ese homicidio, que se produjo en la casa de las víctimas en 2024.

Casares ha felicitado y dado la enhorabuena a la Guardia Civil por el trabajo llevado a cabo para la detención del presunto asesino y ha pedido que, ante casos como este, no se juzgue sin conocimiento de los hechos.

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En Torrelavega (Cantabria), tras presentar un dispositivo por las fiestas de la ciudad, Casares ha señalado que después del crimen se habló de que el hijo podía haber asesinado a su madre y luego quitarse la vida, y ha lamentado que, a veces, se saquen ese tipo de conclusiones "muy precipitadas".

Ha considerado que esta detención es también "un descanso personal para la familia" de los fallecidos, por lo que de nuevo ha dado la "enhorabuena" al cuerpo por sus meses de investigación que han llevado al ingreso en prisión de este hombre.

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"Nunca se resignaron, siempre han continuado con las investigaciones", ha resaltado el delegado.

La detención, de la que se informó este pasado sábado, se produjo después de una investigación en la que fue crucial el hallazgo de unos restos biológicos en los escenarios en los que aparecieron los cuerpos.

Los agentes encontraron al hijo ahorcado en un cobertizo, situado junta a la vivienda unifamiliar, en la que residía con su madre, que fue hallada después dentro de la casa, con signos de haber sido estrangulada posiblemente con un cable o una cuerda. EFE

jgp-mg/jlg

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