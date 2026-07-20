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El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo niega daños previos en la fuente en la que murió un niño

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Valladolid/Salamanca, 20 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) ha negado que le constara daños previos en la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, que se derrumbó en esta madrugada durante las celebraciones de la victoria de España en el Mundial de Fútbol y en las que murió un niño de 13 años y otro menor resultó herido grave.

A través de una nota de voz remitida este lunes, el teniente de alcalde del municipio, Ramón Sastre, ha reconocido que la ciudad está "consternada" ante un hecho que ha calificado de "grave", y por el que ha querido trasladar su apoyo a la familia del fallecido.

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Sastre ha explicado que la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo suele acoger celebraciones de este tipo -ya lo hizo con el paso a las semifinales de la Selección- desde hace "muchísimos años" y que no se habían registrado daños.

"No nos consta ningún deterioro de la misma fuente. Se hacen revisiones periódicas, revisiones de limpieza y revisiones de la misma fuente, y no nos consta ningún documento ni ninguna información de que la fuente está dañada", ha asegurado.

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Además de los tres días de luto oficial decretado por la muerte del menor, la plaza Mayor de Ciudad Rodrigo acogerá a las 18.00 horas de este lunes un minuto de silencio, tras la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria presidida por el alcalde, Marcos Iglesias.

El municipio está consternado, según han trasladado a EFE fuentes municipales, y el Ayuntamiento ha estado desde el primer momento al lado de las familias y pendientes de la evolución de los accidentados.

El derrumbe provocó la muerte de un menor de trece años, con otro menor grave, con una fractura de pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Salamanca.EFE

mr-nmb-fsm/mcm

(foto)(vídeo)

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