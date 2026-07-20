El alimento fresco y español gana enteros en los supermercados nacionales en el verano

Madrid, 20 jul (EFE).- Las cadenas de supermercados apuestan por el alimento español en verano, una temporada en la que los productores locales se esfuerzan por hacer llegar los más frescos hasta la mesa de los consumidores.

El potencial agroalimentario de España se multiplica en verano con la llegada de productos frescos de proximidad de la denominada "Huerta de Europa", que se enorgullece de su amplia oferta de frutas y hortalizas, así como de otros productos locales también de calidad como las conservas o el pescado.

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En esta última categoría, la cadena de supermercados DIA ha reforzado para este verano su apuesta por ofrecer productos de proximidad con la compra, por ejemplo, de unas 300 toneladas de sardina en las lonjas españolas por un importe de un millón de euros, un 20 % más respecto al verano de 2025.

También ha invertido un 20 % más que en 2025 -unos 42 millones de euros- en la compra de fruta de verano a través de acuerdos suscritos con 25 de sus más de un millar de proveedores nacionales, con los que opera para vender melocotones, albaricoques, ciruelas, paraguayos, sandía y melón a sus clientes.

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Fuentes de Mercadona han señalado a Efeagro que, en verano, más del 85 % de su surtido es de origen nacional, "con productos cultivados y pescados elaborados o transformados en España", entre los que han resaltado los higos, las brevas, el melón, la sandía, las frutas de hueso y las cerezas.

La directora comercial de Eroski, Beatriz Santos, ha explicado que en esta época los hábitos de compra cambian, pero no las prioridades de quienes "siguen buscando productos frescos, de temporada y de calidad, a la vez que prestan especial atención al ahorro" y son más receptivos a las "promociones".

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Ha afirmado que la "estacionalidad" y el "producto local" forman parte del "modelo comercial" de Eroski, que cuenta con la "colaboración estable" de más de 2.300 proveedores españoles; en los meses estivales amplían su oferta de frutas y hortalizas de temporada, así como la de conservas de pescado.

En el caso de Consum, sus clientes incrementan también en verano la compra de patata, fruta de hueso, melón y sandía de origen español.

La compañía ha asegurado que ha cerrado este año la adquisición de 13.700 toneladas de patata nacional (+5,7 % respecto a 2025), 8.720 toneladas de fruta de hueso (+11 %) y 24.000 toneladas de sandía y melón (+10 %).

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Aldi, por su parte, anunciaba hace unos días que ha ampliado este verano su cartera de proveedores hortofrutícolas locales un 30 %, hasta alcanzar el centenar, para así "blindar" el aumento del abastecimiento de productos frescos -"motor de la compra diaria"- en sus 500 tiendas en España.

"Trabajar de forma directa y a largo plazo con los productores no solo garantiza la máxima frescura, sino que ayuda a las familias a ahorrar", han apuntado fuentes de Aldi, que prevé comprar 38.000 toneladas de fruta y verdura españolas este verano, un 16 % más que en el de 2025.

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En Lidl han dejado claro que mantienen una "apuesta firme, decidida e inquebrantable por el sector agroalimentario español" y la "Marca España", y han enfatizado que son "el principal comprador de la huerta española" para el suministro de sus tiendas en más de 30 países.

Esta cadena ha resaltado que tiene relaciones con proveedores locales que superan los 20 años de historia y que es la única en España que cuenta con el certificado Aenor de Compromiso con la calidad de fruta y verdura.

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La plataforma de fabricantes y distribuidores de productos de gran consumo Aecoc ha constatado en un reciente informe que la "colaboración" de ambos eslabones de la cadena alimentaria es uno de los "principales motores" para impulsar el crecimiento de la categoría de frescos y responder mejor a las demandas del consumidor.

El estudio pone de manifiesto que la optimización del surtido de frescos es el principal ámbito de trabajo conjunto entre productores y distribuidores, y que la gestión de categorías en este segmento está "ampliamente implantada". EFE

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