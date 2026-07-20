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El alcalde de Málaga cree que el PP puede captar al electorado socialista desencantado

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Madrid, 20 jul (EFE).- El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, ha dicho este lunes que el PP puede cubrir el espacio de centro que falta en la política española y captar al electorado socialista desencantado con el PSOE de Pedro Sánchez por sus pactos con los nacionalistas.

De la Torre ha asegurado en un desayuno informativo del Ateneo de Madrid que estar en el centro es la mejor estrategia para el PP sin perjuicio de que el mensaje llegue también a un electorado más a la derecha para que "no quede desguarnecido".

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En su opinión, es perfectamente factible ocupar ese espacio de centro-derecha y hacerlo también "intercambiable" con la socialdemocracia.

De la Torre, que a sus 83 años ya ha confirmado su intención de presentarse a la reelección, ha apostado por la colaboración leal y transparente entre todas las administraciones, pero también entre el PP y el PSOE, como partidos más próximos al centro derecha e izquierda y en interés de España, en lugar de alcanzar acuerdos "con gente que no quiere a España".

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Consciente de la distancia que hay actualmente entre populares y socialistas, el alcalde malagueño ha insistido en que "iremos mejor" si hay diálogo entre ellos dentro de la Constitución.

Preguntado por la financiación singular para Cataluña que propugna el Gobierno, ha señalado que constituye un "atentado" desde el momento en el que hay diferencias entre unas comunidades y otras y no se respeta la solidaridad interterritorial.

"Es muy difícil aceptar tener menos por habitante", ha subrayado, tras lo que ha recalcado que "gobernar como se gobierna hoy en España con privilegios no puede ser bueno".

Sobre el pacto de gobierno del PP con Vox en Andalucía, ha señalado que el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, ha hecho lo que ha considerado "lo mejor posible" en ese momento después de haber intentado durante la campaña electoral seguir gobernando en solitario.

Según ha puntualizado, lo que hay que procurar ahora es que el acuerdo con los de Santiago Abascal no afecte "casi nada" a la historia de "moderación y democracia" que ha caracterizado, a su entender, el Gobierno del PP en la comunidad.

De la Torre ha opinado también que el poder judicial es "independiente" y "equilibrado" y ha señalado que las encuestas que hablan de imparcialidad en la justicia obedecen "más a una estrategia publicitaria del Gobierno que a la realidad".

Durante el desayuno, el alcalde malagueño ha manifestado insistentemente su preocupación por la educación y ha puesto a la selección española de fútbol como ejemplo de lucha en equipo por encima de los personalismos.

En su opinión, la victoria en el Mundial debe servir además para elevar la autoestima de España y que se dé cuenta de que "el talento español puede fructificar no solo en el fútbol".

De la Torre ha sido el primer dirigente del PP en aceptar participar en los desayunos del Ateneo y el último de este curso político. Los desayunos se reanudarán el próximo 7 de septiembre con el secretario general de CCOO, Unai Sordo. EFE

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