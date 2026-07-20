Deschamps descarta el retiro y analiza ofertas de clubes y selecciones tras dejar Francia

París, 20 jul (EFE).- El seleccionador de Francia Didier Deschamps aseguró que no contempla retirarse tras poner fin a su etapa al frente de los 'Bleus' y que analizará ofertas tanto de clubes como de selecciones nacionales antes de decidir su próximo destino.

"Quiero parar lo más tarde posible", afirmó el técnico, de 57 años, quien reiteró en una entrevista que publica este lunes el diario francés Le Figaro que sigue motivado para continuar entrenando. "Este trabajo me da una descarga de adrenalina. Mientras me sienta capaz de hacerlo, seguiré adelante", declaró al periódico.

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Deschamps explicó que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro y señaló que elegirá el proyecto que considere más conveniente.

"Lo que guiará mi decisión será lo que considere mejor para mí. Hoy tengo el privilegio de poder elegir, pero todavía no he decidido", señaló en la entrevista.

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El seleccionador también dejó abierta la posibilidad de dirigir una selección distinta de la francesa, una opción que anteriormente descartaba. "No cierro ninguna puerta", sostuvo.

Según Le Figaro, el nombre de Deschamps ha sido relacionado con la selección italiana, aunque otros entrenadores como Andrea Pirlo, Antonio Conte y Roberto Mancini aparecen como principales candidatos para ese cargo.

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En cuanto al fútbol de clubes, el diario señala que el técnico mantiene su preferencia por dirigir en Francia, Italia o España, aunque reconoce que el mercado europeo ya está muy avanzado tras el inicio de las pretemporadas.

Durante su etapa con la selección francesa recibió varias ofertas, incluida una propuesta económicamente importante desde China, que rechazó.

Deschamps tampoco descartó una posible experiencia en Arabia Saudí y afirmó que decidirá su futuro tras un periodo de descanso.

"Si no hago esto, no me veo llevando una vida en la que me acueste por la noche sin tener nada previsto para el día siguiente. Ese no soy yo", concluyó. EFE

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