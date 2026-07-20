Delegado del Gobierno pide no entrar en discusiones políticas por incendio de Guadalajara

Toledo, 20 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha recordado que la Guardia Civil está investigando el incendio de La Mierla, que afecta al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, donde se han quemado más de 26.000 hectáreas, y ha asegurado que "no es el momento de entrar en discusiones políticas", sino "de apagar el fuego".

Sabrido, que este lunes ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Tamajón, ha pedido prudencia y esperar a que la investigación concluya.

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En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el delegado del Gobierno en la región ha aseverado que en este momento lo que importa es "acabar con el fuego" y que "las responsabilidades se determinarán cuando corresponda".

"La Guardia Civil ha hecho su trabajo, está haciendo el informe correspondiente", ha insistido Sabrido, quien ha reclamado no responsabilizar "a nadie" antes de que concluya la investigación.

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"No es el momento de entrar en discusiones políticas", sino "de apagar el fuego" y "es en lo que todos, con independencia de cuál sea la ideología de cada uno, tenemos que centrar los esfuerzos", ha aseverado el delegado del Gobierno.

Sabrido ha destacado la "magnífica colaboración y coordinación" entre todas las administraciones y medios que participan en la extinción del incendio y ha mostrado su satisfacción por que el riesgo para las personas se esté logrando "disipar", al tiempo que ha confiado en que "en breve tiempo" pueda ser perimetrado y controlado.

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También la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha remarcado que "desde el primer momento" en que se originó este incendio, la Administración General del Estado ha estado "en plena coordinación y colaboración" con la Junta de Comunidades, "poniendo a disposición todos los medios necesarios" para abordarlo.

"Son más de 600 efectivos del Gobierno de España los que están participando en las labores de extinción, 109 vehículos, 18 medios aéreos y cuatro brigadas helitransportadas", ha precisado Barcones, quien ha lamentado que "estamos ante una emergencia climática que nos está presentando su peor cara".

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Ha hecho hincapié en que, más allá de las causas por las que se originen los incendios, las consecuencias son "devastadoras", debido a que se dan "las peores condiciones climatológicas", que "en muchas ocasiones", como esta, dejan al personal "fuera de la capacidad de extinción".

En cualquier caso, ha subrayado que se está haciendo un trabajo "encomiable" y que el esfuerzo por proteger a las personas, las poblaciones y el patrimonio está siendo "ingente". EFE

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