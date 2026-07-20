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De Rosalía a Chino Darín, la final del Mundial desata pasiones

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Madrid, 20 jul (EFE).- La final del mundial ha congregado frente a la pantalla a Rosalía, envuelta en la bandera de España y con una pelota antiestrés en las manos para superar la tensión, a Chino Darín con la Albiceleste Argentina y su bebé en brazos con una camiseta de Messi, mientras su pareja, Úrsula Corberó lucía la roja, una imagen bajo la que divertida la actriz española escribió: "Hoy se lía".

En el campo, siguiendo la estela de los últimos encuentros Javier Bardem animó sin descanso a la selección y saltó al campo para felicitar al equipo y hacerse una fotografía con la Copa del Mundo junto a Borja Iglesias, del que vistió la camiseta durante el encuentro; también acudió el actor Tamar Navas, amigo personal de delantero gallego de la selección.

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Penélope Cruz no se pudo desplazar al campo a ver la final, pero a ritmo de Bad Bunny y su canción 'NUEVAYoL' se lanza a bailar luciendo la camiseta de Lamine Yamal: "Pero que es esto.Vamosss!", dice emocionada.

Antonio Banderas animaba a la roja desde Málaga horas antes del partido para luego una vez con que el resultado fue favorable subir en las redes sociales una imagen de la Estatua de la Libertad con un vestido de flamenca, un abanico en una mano y la copa del mundo en la otra, además de una simpática fotografía de sus perros con la camiseta de la selección

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En la distancia, su hija Stella Banderas no duró en colgar en sus redes sociales la imagen de Ferran abrazándose a sus compañeros tras meter el gol ganador para España.

Un momento de emoción que también vivió el tenista Rafa Nadal vio el partido junto a un grupo de amigos y estalló de alegría con un "¡Sí"! y los brazos en alto cuando el árbitro pitó el final del partido, como se pudo ver en sus redes, mientras Carlos Alcaraz lo celebraba desde la grada del estadio.

Si en uno de sus conciertos Aitana lució la camiseta roja, en la final optó por la blanca para animar a la selección y se pintó el rostro con la bandera española, para terminar en su Instagram con la imagen de Rodri Hernández levantando la copa comentando: "¡Qué locura!".

La hija de la infanta Elena, Victoria Federica, vio el partido junto a un grupo de amigos y su primo Miguel Urdangarín, con el que saltaba celebrando la victoria a ritmo de ¡Que viva España! de Manolo Escobar.

Shakira, que actuó en el intermedio del Mundial, aprovechó para felicitar a los jugadores de la selección al finalizar el encuentro y hacerse fotografías con junto a algunos de ellos y recordar que pronto estará en España en su residencia europea, pero no olvidó felicita a través de sus redes sociales el empuje de la selección argentina. "No quiero que se acabe el Mundial", decía antes de que comenzará el partido.

"Una espléndida selección que nos lleva al cielo por segunda vez!!!. Viva la selección ! Viva España!", ha escrito Miguel Bosé al que se le escucha decir "¡Qué belleza!", sobre un vídeo con la imagen de la selección recogiendo la copa.

La actriz Sarah Jessica Parker vibró viendo el encuentro en el campo y felicitó a ambos equipos al finalizar, a España por una "victoria operística" y a Argentina "por su corazón", lamentando las lágrimas de Leo Messi y anunciando que su marido Matthew Broderick vaticinó el resultado.

La colombiana Sofía Vergara también acudió al East Rutherford (Nueva Jersey) con un grupo de amigos que animaron sin descanso a la selección española.

En la grada, como una aficionada más, la modelo Miranda Kerr animó al equipo español luciendo una gorra con los colores y un rotundo "¡Viva España!", para etiquetar su post.EFE

(foto)

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