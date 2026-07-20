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De la Fuente: "La felicidad debe ser algo así"

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East Rutherford (EE.UU,), 19 jul (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, afirmó este domingo tras conquistar la Copa del Mundo que "la felicidad debe ser algo así" para describir cómo se siente y reconoció el trabajo de "un grupo humano de los que hacen época".

"Sin este equipo es imposible conseguir nada. La felicidad debe ser algo así, pero es orgullo y reconocimiento a un grupo humano de los que hacen época. Es ideal trabajar con ellos", indicó en la conferencia de prensa posterior a la final.

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De la Fuente desveló que habló con Vicente del Bosque, el técnico en la primera Copa del Mundo que conquistó España, en Sudáfrica 2010, y se acordó de la tranquilidad que mostró cuando marcó Andrés Iniesta el gol de la victoria en Johannesburgo, porque aún quedaba partido.

"Me acuerdo del momento de Vicente, que decía 'todavía queda'. A nosotros nos ha sucedido algo parecido. Intentar mantener la calma es imposible, pero he recordado esa secuencia y gracias a Dios el final ha sido igual de feliz", dijo.

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El entrenador desveló que antes de salir al campo dijo a los jugadores: "Señores, tenemos una cita con la historia y vamos a llegar los primeros" y que en la prórroga les pidió que, aunque estaban haciendo un gran trabajo, mantuviesen la tensión hasta el último momento, porque "con Argentina un despiste te puede costar caro" .

De la Fuente se mostró convencido de que "Rodri puede ganar el próximo Balón de Oro", y algunos otros futbolistas de la selección, también y elogió tanto a Lamine Yamal como al autor del gol, Ferran Torres.

"Estoy agradecido a Lamine, porque ha sabido jugar otro fútbol y eso le hará madurar. Se ha sacrificado por el bien del colectivo, ha hecho un gran trabajo y un gran Mundial. Y con Ferran, la vida a veces es justa con la gente que trabaja. Estoy feliz de que haya sido el goleador y que pase a la historia, porque se lo merece", agregó.

"Ha salido todo el plan de manera ideal, teníamos muy estudiada a Argentina y estábamos convencidos de que era nuestra final y queríamos ganarla. Ha asido un partido casi redondo, de no ser por el portero (Emiliano Martínez) hubiese sido un resultado más abultado", agregó

Con humor, De la Fuente se mostró convencido de que los jugadores cumplirán su promesa, "porque son hombres de palabra" y se tatuarán su rostro, tal y como prometieron si ganaban el Mundial. "Creo que no soy tan feo, pero espero que lo hagan en un sitio que no se vea mucho", bromeó. EFE

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